Video: Brutal y misterioso ataque a cara descubierta a un empleado de una estación de servicio

Dos jóvenes agredieron a un playero, quien no hizo la denuncia. Descartan el robo o asalto. Sospechan de un problema personal.

Uno de los agresores del playero de la estación de servicios. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

Dos hombres a cara descubierta que ya estarían identificados atacaron salvajemente a golpes y patadas a un empleado de la estación de servicios YPF ubicada sobre la Ruta Provincial 65, en Fernández Oro .

El incidente se registró el lunes por la noche, minutos después de las 22:30, y todo quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento comercial.

La imagen muestra que el trabajador se encuentra en el interior de una oficina y tras observar a través del vidrio intenta bloquear la puerta. Sin embargo ingresan a la fuerza dos sujetos, al parecer jóvenes, quienes lo derriban y estando en el piso le empiezan a descargar una cantidad impresionante de patadas y piñas en la cabeza y el cuerpo.

Ataque en YPF de Fernandez Oro

Segundos después ingresaron dos compañeros de trabajo de la víctima e intentaron frenar a los intrusos, que seguían no obstante golpeándolo.

En un momento de la refriega uno de los agresores hace una pausa y le dice algo a uno de los empleados que intervinieron, pero después continuaron pegándole.

Hasta que finalmente deciden retirarse, dejando al damnificado tendido en el suelo, al parecer inconsciente.

No hubo denuncia en la Comisaría 26

Extrañamente, hasta primera hora de este martes no se había presentado una denuncia en la Policía. El comisario Miguel Ángel Elifonso, jefe de la Comisaría 26, informó que no se trató de un robo o asalto. De hecho en el video no se advierten intentos por llevarse algo, por lo que se presume que solo fueron a golpear al hombre.

El jefe policial indicó que suponen que el incidente se produjo por una diferencia personal, aunque se desconocen los motivos.

Como actuaron a cara descubierta ambos ya estarían individualizados.

Vecinos sostiene haber reconocido a uno de ellos como uno de los autores de un intento de entradera sucedido en el barrio Clementina, ubicado a pocas cuadras de la cancha del club Fernández Oro. Supuestamente quisieron emboscarla cuando ingresaba con el auto a su casa.

Simuló interés en inscripciones de un jardín y robó el celular de una docente

La policía de Fernández Oro detuvo a un hombre que había robado el celular de una maestra del Centro de Desarrollo Infantil Semillitas, al que había ingresado simulando interés en la inscripción de un alumno. Pero cuando la docente buscaba el número de contacto el desconocido tomó el celular que estaba en el escritorio y escapó.

De inmediato llamaron al 911 para denunciar el hecho, por lo que personal de la Comisaría 26 junto al del Cuerpo de Seguridad Vial pusieron en marcha el operativo para atrapar al ladrón. Contaban con la descripción del sujeto.

Robo jardín infantes 2

Minutos más tarde, los agentes lograron localizar al hombre corriendo por Ruta 65 en dirección a Cipolletti. Con apoyo de un móvil policial, realizaron la detención en las inmediaciones. Durante la persecución, el sospechoso había descartado el teléfono robado en la vía pública, lo que permitió recuperarlo rápidamente.

El Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes y el sospechoso fue trasladado a la comisaría local, donde se completaron todos los procedimientos de rigor para ser puesto a disposición de la fiscalía de turno.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la rapidez con la que actuó el personal policial, lo que permitió resolver el hecho en pocos minutos. Además subrayaron la importancia de la línea 911 RN Emergencias como canal ágil para recibir denuncias y coordinar acciones inmediatas en la provincia.