El municipio demolió otro aguantadero en Cipolletti: esta vez en el barrio Brentana

El operativo se llevó a cabo este martes en la calle José Hernández al 700. Se destacó que los vecinos habían denunciado la presencia de desconocidos en el lugar.

El municipio de Cipolletti desmanteló otra antigua construcción que era utilizada por malvivientes como aguantadero.

El operativo, que implementó esta gestión gubernamental desde el mismo momento de sus asunción, se concretó este martes en la calle José Hernández al 700, en el corazón del barrio Brentana.

En el lugar no solo se refugiaban delincuentes , sino que también escondían elementos robados. Además había riesgo de derrumbe dado el mal estado en que se encontraba la estructura.

Los trabajos se realizaron con el acompañamiento de la Policía de Río Negro, la Dirección de Protección Civil y demás áreas municipales. También asistió el intendente Rodrigo Buteler, quien conversó con vecinos que se acercaron al observar el despliegue de los operarios y la maquinaria comunal.

Entre los asistentes se escuchó que la intervención les generaba un alivio, ya que la gente que se juntaba ahí les generaba temor y los acusaban de ser los autores de varios hechos delictivos ocurridos en el sector.

Buteler destacó que: “Lo importante es que le estamos devolviendo la tranquilidad al barrio, había muchas denuncias de vecinos por robos en ese aguantadero. Con el acompañamiento de la Policía rápidamente estamos demoliendo el aguantadero y resolviendo un gran problema que tiene el barrio Brentana”.

“Nosotros contactamos a los dueños, demolemos la propiedad, siempre a cargo del propietario porque es su responsabilidad, y después le devolvemos la propiedad y tienen la obligación de cercarla y ponerla en condiciones para que no se metan más delincuentes y no roben más en el barrio”.

Se precisó que tras la demolición, el terreno será limpiado en su totalidad, como a sucedió con otros que fueron objeto de labores similares.

Cómo denunciar y donde

Los vecinos pueden continuar realizando denuncias anónimas sobre aguantaderos en la ciudad, a la Fiscalía, a la Central de Emergencias municipal al 109, a la Central de Atención al Ciudadano al 147, o acercándose directamente a la Municipalidad de Cipolletti.

También pueden comunicarse para denunciar la venta de drogas al 0800-333-4124 o a través de: https://seguridad.rionegro.gov.ar/.

Los operativos de demolición de aguantaderos continuarán desarrollándose en función del plan de reordenamiento y limpieza de la ciudad, y con el principal objetivo de brindarle más seguridad a los vecinos.

