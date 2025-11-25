Secuestran camionetas y un arsenal de armas con municiones en allanamientos por amenazas

Dos personas sospechosas por las amenazas fueron ubicadas y demoradas en los allanamientos y quedaron bajo investigación.

Una serie de allanamientos de la Policía neuquina por un hecho de amenazas calificadas permitió secuestrar camionetas, celulares y una importante cantidad de armas y municiones. El operativo fue una tarea conjunta con Policía de Río Negro.

Según informó la Policía, los allanamientos -que en total fueron cinco- se concretaron el día viernes pasado y fueron ordenados en el marco de una causa por amenazas telefónicas y ataques armados contra una vivienda.

La investigación se inició luego de que un vecino de San Patricio del Chañar denunciara en la Comisaría 13 de esa localidad haber recibido intimidaciones telefónicas, que luego se concretaron con daños en su propiedad y una camioneta , producto de disparos de arma de fuego.

A partir de ello, la Brigada de Investigaciones de la unidad llevó adelante tareas de inteligencia, incluyendo intervenciones telefónicas que permitieron localizar a los presuntos autores, para cuyos domicilios se ordenaron los allanamientos con el fin de incautar armas de fuego y notificar a los investigados. Las viviendas allanadas se encuentran tanto en el Chañar, como en la localidad rionegrina de Cipolletti, por lo que también fue necesario poner en marcha un operativo en colaboración con la Policía de esa provincia.

allanamientos amenazas (1)

El operativo contó con el apoyo del GEOP Añelo, Brigada de Investigaciones de Cipolletti y Grupo COER de Río Negro, bajo órdenes de la fiscal Paula González y autorizaciones emitidas por la jueza rionegrina María Agustina Bagniole mediante exhorto judicial.

Como resultado de los allanamientos se logró la aprehensión de dos hombres vinculados directamente a los hechos investigados. Además, se procedió al secuestro de tres camionetas (una Volkswagen Amarok V6 azul, una Toyota Hilux blanca y una Toyota Hilux gris), 10 teléfonos celulares de distintas marcas, armas de fuego tipo pistola y revólver, cargadores y más de 50 municiones de distintos calibres, documentación de interés para la causa y un DVR con registros fílmicos perteneciente a una concesionaria.

Durante las requisas vehiculares realizadas posteriormente, se hallaron en el interior de dos de las camionetas armas de fuego con numeración suprimida, cargadores completos y munición coincidente con la utilizada en el ataque, fortaleciendo la línea investigativa.

Los demorados quedaron a disposición de la Justicia como así todo lo incautado.

Comisaría El Chañar

Allanamientos en Añelo: cinco demorados, secuestro de armas y droga

Por otro lado, una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Añelo, en el marco de una investigación judicial en curso por hechos delictivos perpetrados en la localidad, permitió desbaratar organizaciones delictivas. Como resultado se demoró a cinco personas, se secuestraron armas y drogas, así como también varios elementos de interés para la causa.

Las diligencias se realizaron este último domingo a partir de las primeras horas de la mañana y se extendieron hasta el mediodía con la intervención de personal de la Comisaría 35, el CENAF N° 5 y la División Antinarcóticos de Añelo. En total, se concretaron cinco procedimientos simultáneos que derivaron en cinco demorados y en el traslado de dos menores para ser notificados por presunto encubrimiento.

Añelo, allanamientos, narcomenudeo

El primer allanamiento tuvo lugar en un domicilio de calle 10, donde los efectivos demoraron a un hombre de 48 años y procedieron al secuestro de un automóvil Chevrolet Joy, elemento clave dentro de la causa investigada.

En otro operativo realizado en una vivienda de calle San Juan, los uniformados incautaron dos teléfonos celulares, réplicas de un arma de fuego, calibre 9 milímetros y un arma de fabricación tipo "tumbera", que se encontraba en pleno proceso de armado al momento del ingreso policial.

Uno de los despliegues más importantes se concretó en una propiedad ubicada sobre calle Buenos Aires. Allí se secuestraron seis teléfonos celulares Samsung y un total de 53 cartuchos calibre .32, además de otros elementos de interés para la causa.