Testigo clave del doble crimen del barrio San Lorenzo apareció con el 60% del cuerpo quemado

Alejandro Vega junto a su abogado Rubén Antiguala, en el inicio de la audiencia de formulación de cargos en su contra.

El doble crimen del barrio San Lorenzo está tomando derivaciones impredecibles. La investigación avanza hacia un móvil insólito: el ataque a puñaladas y el posterior incendio de la vivienda donde murieron Aníbal Cuerda de 54 años y Pablo Davies de 3 4 habría sido motivado por una bicicleta.

Pero además sucedió otro incidente que agrega más terror al espantoso caso : un testigo clave y propietario del rodado de la disputa, apareció horas después del hecho con más del 60% de su cuerpo quemado. Su estado es grave . Sufrió quemaduras en el rostro, cuello, tórax anterior y posterior y miembros superiores. Estuvo internado en el hospital local, donde recibió las primeras asistencias, pero luego lo trasladaron a Neuquén , dado que tiene domicilio en la ciudad capital.

Se trata de Iván Cisterna , de 36 años de edad, quien luego del siniestro declaró que no estuvo al momento del hecho , por el que está acusado y prófugo Kevin Nicolás Chávez y fue detenido Alejandro Ariel Vega como supuesto cómplice.

Pero habló de un altercado que se produjo el domingo anterior al siniestro -ocurrido el martes 18 de este mes-, en el que el principal sospechoso lanzó una grave amenaza: “mañana vengo y les quemo todo”.

Cisterna dijo que se encuentra en situación de calle y que había encontrado albergue en la casa de Cuerda, en la calle Río Gallegos 174. Dijo que ese domingo Chávez, que conocía el inmueble porque lo frecuentaba, le quiso robar una bicicleta de su propiedad y que Cuerda lo defendió con el mismo rodado. En ese forcejeo Chávez, que había empleado un cuchillo, resultó herido en un dedo y ahí fue que lanzó la advertencia antes de retirarse.

Advirtió que tenía miedo

En su declaración, destacada como "muy importante" por el fiscal Guillermo Ibáñez -quien actuó junto a Gustavo Herrera- en la audiencia de formulación de cargos contra Vega suspendida el último viernes, Cisterna dijo que tenía miedo porque seguía en situación de calle y se encontraba en situación de vulnerabilidad.

“Tengo miedo de lo que me pueda pasar”, dijo el mismo día del hecho cuando fue entrevistado.

El jueves siguiente en horas de la madrugada, es decir poco menos que dos días después, la Fiscalía recibió la novedad que una persona había sido gravemente atacada, con más del 60% de su cuerpo quemado. Es Iván Cisterna, destacó el fiscal.

Ese episodio no se dio a conocer en su momento y sorprendió cuando lo mencionó el fiscal en la audiencia. Las circunstancias y donde ocurrió no fueron reveladas. Solo que ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 32, la misma que le corresponde al barrio San Lorenzo.

Una visita inesperada

Pero hay más. Ese hecho está en plena investigación, agregó Ibáñez, y las primeras medidas fueron encomendadas a un policía de la Comisaría 24 y otro de la 32, y que los uniformados en el marco del cumplimiento de lo requerido se presentaron en el hospital cipoleño donde estaba internado Cisterna y que allí tomaron conocimiento que un hombre había preguntado por el estado de salud de la víctima. Posteriormente pudieron constatar que se trataba de Alejandro Vega, el acusado de haber proporcionado el auto Peugeot 208 en el que Chávez fue a la casa de Cuerda y cometió el ataque.

Según lo establecido en la pesquisa, el sospechoso junto a un menor y otro hombre no identificado salieron de la casa de Vega, y frenó en la casa de Cuerda, distante a unos 200 metros. Bajó, apuñaló a Davies e inició el incendio fatal. Para la Fiscalía contó con ventaja: sabía que en ese inmueble paraba con gente en situación de calle con problemas de adicciones. Una pareja de jóvenes que logró escapar admitió que estaban “empastillados”. Eso impidió poder rescatar al dueño de la casa, agrega la acusación.

Cómo sigue la causa

Este martes continuará la formulación de cargos contra Alejandro Ariel Vega, acusado de haber colaborado con Kevin Nicolás Chávez.

La audiencia de Vega se inició el viernes, pero se suspendió por pedido de su abogado, Rubén Antiguala, quien pidió acceder a una filmación mencionada por la Fiscalía como prueba contra su defendido.

Audiencia Alejandro Vega 2

En esa oportunidad se leyó el hecho que se le enrostra al hombre de 43 años de edad, que se dedica a la comercialización de vehículos y vive a pocos metros de donde ocurrió el siniestro fatal.

Antiguala despegó del ataque a su defendido y apuntó a Kevin Nicolás Chávez como el responsable del doble crimen, en coincidencia con lo planteado por la Fiscalía, representada por Gustavo Herrera y Guillermo Ibáñez. Pero negó que prestó colaboración.

Chávez permanece prófugo, a pesar de que es intensamente buscado. Según surgió en la acusación, tenía una relación cercana con Vega, supuestamente residía en su casa y el día del ataque se movilizaba en un auto propiedad de la esposa de Vega.