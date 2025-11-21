Identifican al presunto cómplice del incendio fatal del Barrio San Lorenzo: fue acusado

Fue acusado como partícipe necesario del incendio que provocó la muerte de Aníbal Cuerda y Pablo Davies. La audiencia fue suspendida para la incorporación de un video como prueba.

El Ministerio Público Fiscal solicitó que se tengan por formulados los cargos contra un imputado por su presunta participación necesaria en el incendio de una vivienda en el Barrio San Lorenzo de Cipolletti , donde murieron dos hombres . La audiencia de formulación de cargos se iba a realizar hoy, pero se suspendió hasta que se incorpore un video como prueba.

El incendio se desató el lunes 17 de noviembre, cuando Aníbal Cuerda de 54 años y Pablo Davies de 34 años sufrieron puñaladas y murieron calcinados por el siniestro en el inmueble. La Justicia apunta que el hombre fue partícipe necesario del incendio fatal.

Por otro lado, la autoría material del hecho y las lesiones de arma blanca que sufrieron las víctimas, recae sobre otra persona , sobre quien pesa una orden de detención.

En la audiencia realizada este viernes, la jueza de garantías decidió suspender la instancia a pedido de la Defensa hasta que pueda visualizarse un registro fílmico que la parte no tenía en su poder. En ese intervalo, el imputado seguirá detenido, a la espera de lo que suceda cuando se retome el proceso.

Incendio Barrio San Lorenzo 4 Personal de Bomberos apagó el incendio en la casa del barrio San Lorenzo, donde murieron dos hombres. Guillermo Uribe

Una amenaza, el inicio del conflicto

El hecho tuvo lugar el lunes 17 de noviembre en una vivienda del Barrio San Lorenzo. Según la teoría de la Fiscalía, la casa era utilizada como espacio de pernocte para personas en situación de vulnerabilidad y con consumos problemáticos.

La teoría de la Justicia es que el presunto autor habría decidido ejecutar una amenaza previa contra el propietario del lugar. Al ingresar fue enfrentado por un hombre que intentó impedir que advertencia se cumpliera, esta persona recibió once lesiones provocadas con un arma blanca.

Los hechos apuntan que el presunto autor inició un incendio en el que murió el propietario de la vivienda y el hombre que había sido previamente lesionado y falleció camino al hospital. Y las restantes tres personas que estaban en el inmueble lograron escapar por sus propios medios.

anibal-cuerda-3vale El incendio se desató el lunes 17 de noviembre, cuando Aníbal Cuerda de 54 años y Pablo Davies de 34 años sufrieron puñaladas y murieron calcinados por el siniestro.

El autor del ataque y la utilización del vehículo de su novia

El Ministerio Público sostuvo que luego de concretar el hecho, el autor se retiró en un automóvil registrado a nombre de la pareja de la persona que hoy fue imputada como partícipe.

La fiscalía afirmó además que él habría alojado al presunto autor en su domicilio, ubicado a escasos metros de la vivienda incendiada, habría colaborado con la vigilancia previa, facilitado el vehículo para su desplazamiento y posterior retorno y habría permanecido en las inmediaciones en una camioneta, presuntamente para descartar elementos vinculados a la investigación.

Parte de la evidencia presentada por la Fiscalía contiene declaraciones de agentes policiales, profesionales de salud, integrantes del cuerpo de bomberos cuyo informe indica que el incendio fue intencional, testimonios tomados por la Brigada de Investigaciones, entrevistas a vecinas y vecinos del sector y los relatos de las personas que habitaban la vivienda y lograron escapar.

incendio acusación La Defensa solicitó la visualización de un registro fílmico que no estaba en su poder.

También se incorporaron imágenes de cámaras de seguridad que mostrarían el paso de un vehículo asociado al imputado y los resultados preliminares de las autopsias. Incluso, la Defensa agregó entrevistas realizadas en un estudio jurídico que no excluyen la intervención del imputado, y según la teoría de la Fiscalía, reforzarían la hipótesis acusatoria.

La Defensa se opuso a la formulación de cargos

El abogado defensor se opuso a la formulación de cargos y sostuvo que no existe nexo causal que vincule a la persona imputada con el hecho. Planteó que no hay testigos que identifiquen de manera directa la camioneta mencionada por la fiscalía y que no hay evidencia que permita afirmar una organización conjunta del hecho.

Incendio Barrio San Lorenzo Tres personas que estaban en la vivienda al momento de los hechos, pudieron salir por sus propios medios.

Señaló que tanto la persona imputada como su familia desconocían totalmente lo que iba a suceder y que prestar un vehículo no implica dolo. También cuestionó que no hubiera, según su postura, llamadas, testimonios u otros elementos que permitan sostener la teoría fiscal.

Finalmente, ante la necesidad de visualizar un video que no tenía en su poder y que había sido mencionado como evidencia por la acusación, el defensor solicitó un lapso de tiempo para poder acceder a dicho material; mientras tanto el imputado continuará detenido. La fiscalía manifestó su oposición, no obstante lo cual la jueza de garantías determinó la suspensión de la audiencia que se reanudará cuando esto suceda.