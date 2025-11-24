Protesta en la cárcel de Roca por las requisas a los visitantes

Los presos iniciaron una revuelta por los controles que se realizan a sus visitantes. El Servicio Penitenciario convocó a todos los guardias para contener la situación.

El horario de visitas derivó este lunes en un episodio de tensión y una protesta dentro del Penal 2 de Roca. Internos del pabellón 2 del Establecimiento de Ejecución Penal N°2 iniciaron un reclamo por el modo en que se estarían realizando las requisas a las visitas , desde algunos meses.

El planteo de los detenidos escaló a un reclamo dentro de las áreas de detención y se fueron sumando los alojados en otros pabellones. Fue así que se generó un fuerte despliegue de personal penitenciario para intentar ordenar la situación.

Debido a que el conflicto fue escalando en violencia, la dirección del Penal 2 convocó de urgencia a todo el personal penitenciario , pero oficialmente no hay información al respecto de lo que estaría sucediendo, según detalló el sitio AN Roca.

Familiares de los detenidos y referentes de Derechos Humanos que se encuentran en el exterior del Penal 2, señalaron que el conflicto comenzó cuando dos internos del establecimiento iniciaron un reclamo vinculado a una requisa a un familiar, que consideraron inapropiada. Minutos después, el resto del pabellón se plegó y el reclamo se extendió a otros sectores del establecimiento.

Tensión en la puerta de la cárcel

Representantes de Derechos Humanos confirmaron que se acercaron al lugar tras ser avisados por familiares, quienes sostienen que, durante el intento de contener el motín, personal penitenciario habría golpeado a los internos.

Afuera del penal, varios familiares permanecían reunidos a la espera de información oficial, mientras que la Policía mantiene presencia preventiva.

Esto ocurre pocos días después de que el Penal N°2 volviera a ser noticia por una amenaza de bomba que activó un importante operativo de seguridad.