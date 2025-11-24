Tensión en la cárcel de Roca: controlan la revuelta sin lesionados

Los incidentes comenzaron por los controles que se realizan a sus visitantes. La situación derivó en agresiones y quema de colchones.

El Establecimiento de Ejecución Penal II de General Roca atravesó un tenso episodio cargado de agresiones , piedras y quema de colchones por parte de los internos. El conflicto se originó por un reclamo por las formas que se estarían realizando las requisas a las visitas. La revuelta motivó el despliegue de todos los guardias del Servicio Penitenciario Provincial que finalmente controlaron la situación.

La medida fue iniciada por las órdenes estrictas que se dispusieron en las requisas para el ingreso de visitantes del penal . La disposición del titular de la cartera de Seguridad, Daniel Jara permitió obtener resultados inmediatos con el secuestro de estupefacientes y otros elementos como celulares que tienen prohibido el ingreso.

La revuelta que motivó la intervención de la totalidad de los guardias del Servicio Penitenciario, quienes actuaron bajo las directivas del titular de la cartera de Seguridad. Aunque hubo momentos críticos tanto dentro como fuera del predio, el personal logró restablecer el orden sin heridos entre la población carcelaria y resguardando la integridad de quienes trabajan allí.

“Ese avance en los controles molestó a algunos sectores del penal y este lunes, poco después del mediodía, ese malestar estalló cuando un grupo de internos inició insultos, agresiones y se negó a regresar a sus sectores” indicaron en un comunicado.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.03.08 Además de las armas caseras secuestradas, se confiscaron tres teléfonos celulares.

Mientras se desarrollaba esta protesta interna, afuera del establecimiento comenzó a reunirse un grupo de personas que se mostraron hostiles y lanzaron piedras hacia el interior del establecimiento. También prendieron fuego cubiertas en inmediaciones del penal.

Operativo de emergencia

Esta situación motivó una respuesta rápida con la presencia del personal de turno para reforzar el perímetro del lugar y se dispuso el cierre del ingreso de visitas como medida preventiva. El objetivo primordial era evitar que la situación se agrave con el pasar de las horas.

El operativo interno comenzó con un esquema escalonado, primero se despejaron sectores, se trasladó a un grupo de internos a la enfermería para resguardar su integridad física y se avanzó en un control progresivo pabellón por pabellón.

“Algunos grupos colaboraron, otros ofrecieron resistencia con piedras, agua, lavandina e incluso con armas caseras preparadas para dificultar el ingreso del personal. En uno de los módulos aparecieron mantas y colchones encendidos, lo que obligó a intervenir de inmediato para evitar un incendio mayor” detallaron en un comunicado.

La situación fue finalmente controlada

En paralelo, se montó un operativo policial en los accesos que permitió contener los ataques externos y evitar que la violencia se trasladara al portón principal. Ese apoyo resultó clave para que el personal penitenciario trabajara sin interrupciones y mantuviera el uso de fuerza mínima y progresiva, al seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de Seguridad de Río Negro.

Tras varias horas de trabajo, se completó el recuento general y la verificación corporal de toda la población detenida. No se encontraron internos lesionados y se aseguraron todas las celdas.

Finalmente, el Servicio Penitenciario Provincial logró controlar un episodio complejo sin que la situación llegue a niveles de conflicto más grandes.