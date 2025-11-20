Se realizaron las autopsias a los cuerpos del incendio del San Lorenzo: qué revelaron

Se confirmó que una de las víctimas fue apuñalada. Pero la muerte de ambos fue por asfixia por monóxido de carbono. Sigue la búsqueda de los atacantes.

Se realizaron las autopsias de las dos personas fallecidas el lunes 17 de noviembre en el incendio de la vivienda ubicada en calle Río Gallegos 174, en el barrio San Lorenzo de Cipolletti .

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron las identidades de ambas víctimas: Juan Aníbal Cuerda , de 54 años, y Pablo Franco Davies , de 34.

Cuerda, se precisó, fue encontrado sin vida en el interior del domicilio. Mientras que Davies falleció luego de ser trasladado al hospital Pedro Moguillansky con quemaduras que alcanzaban más del 80% de su cuerpo, dato que ya había sido informado.

Incendio Barrio San Lorenzo

En cuanto a las autopsias, los primeros resultados indican que Cuerda presentaba quemaduras de alto grado, sin lesiones traumáticas ni hemorragias internas. En el caso de Davies, se detectaron heridas cortantes superficiales, por lo que estas lesiones no habrían sido determinantes en su fallecimiento.

En ambos casos, la causa de muerte fue establecida como asfixia por inhalación de monóxido de carbono. Se encontraron partículas de carbono en los pulmones, lo que confirmaría que ambos fallecieron como consecuencia del incendio.

Ataque a cuchilladas y fuego provocado

Las heridas encontradas en Davies robustecen la pista que sostiene que hubo un ataque previo y que el incendio fue intencional, y que sus autores luego escaparon.

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que no se brindarán mayores precisiones en esta instancia. Solo indicaron que se habían requerido una serie de medidas en el marco de la investigación.

Otras fuentes ligadas a la pesquisa consultadas por LM Cipolletti expresaron que habría entre dos y tres personas sospechadas, las que estarían identificadas. Las imágenes de cámaras de seguridad recabadas en el barrio y otros sectores de la ciudad habrían aportado información relevante para obtener características de su fisonomía y vestimenta.

Incendio Barrio San Lorenzo 2

Respecto al móvil, la hipótesis en la que trabajaban apunta a que Cuerda alquilaba habitaciones a bajo costo a indigentes y personas en situación de calles, y que por motivos aún no precisado se produjo un violento conflicto que derivó en agresiones que dejó a los dos hombres indefensos. Antes de abandonar la escena los atacantes habrían iniciado el incendio que tuvo las consecuencias fatales.

Un lugar que preocupaba al vecindario

Vecinos contaron que en ese inmueble solían producirse incidentes violentos, con gritos y peleas, incluso en horas de la noche y la madrugada. Eso los tenía muy preocupados, revelaron en un recorrido que hizo este medio por la zona. También se habían registrado robos en las propiedades aledañas, hechos que se adjudicaban a los visitantes del hospedaje supuestamente clandestino.

La policía aún mantiene acordonada la vivienda donde ocurrió el incendio, la que quedó seriamente afectada por la intensidad del fuego, que dejó destruido el interior. El techo de chapa perdió estabilidad y está a punto de derrumbarse.

Hay una consigna de uniformados de manera permanente, por lo que no se descarta que se efectúen nuevas pericias para sumar a las ya realizadas por el personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios y del área de Criminalística.