Habló el papá de Catalina, la nena atropellada por un patrullero en Plottier: qué dijo sobre su estado de salud

El papá de la pequeña de 8 años contó cómo atraviesa las horas más difíciles tras el grave atropello y reclamó mayor acompañamiento institucional.

Un día después del grave accidente en el que Catalina, una nena de 8 años que fue atropellada por un patrullero en Plottier , su papá, Esteban, relató cómo atraviesan estas horas y cómo evoluciona la salud de su hija, internada en terapia intensiva . La familia asegura que el patrullero circulaba a alta velocidad y sin las balizas ni la sirena encendidas, según manifestaron vecinos que presenciaron el hecho.

El episodio ocurrió este miércoles por la tarde en un "barrio tranquilo" de la ciudad, mientras Catalina jugaba con otras niñas de la cuadra . Fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón, donde permanece internada en estado delicado, pero estable, según confirmaron sus familiares.

Catalina tiene padres separados y estaba en la casa de su mamá cuando ocurrió el siniestro. Según narró Esteban, la niña suele jugar con las hijas de una vecina, ya que todas las pequeñas asisten al mismo colegio. En ese contexto cotidiano, la tarde terminó con un impacto que nadie en el barrio logra todavía comprender.

El hombre se enteró del accidente por un llamado desesperado de la madre de la niña desde la ambulancia: “Yo vivo a 15 minutos de la casa de la madre y me enteré por su llamada. Lo poco que escuché es que la Policía no venía con sirenas”, sostuvo en declaraciones con Radio 7.

“Catalina está luchando para quedarse con nosotros”

Visiblemente afectado, Esteban describió las primeras horas en el hospital y la evolución de su hija. “Catalina está estable, con un cuadro delicado de salud, pero está estable. Está luchando para quedarse con nosotros. La están atendiendo maravillosamente bien en el Castro Rendón”, dijo con la voz quebrada.

Dijo que su foco está puesto exclusivamente en acompañarla: “Yo tengo la certeza de que va a salir de acá. Vamos a poner nuestro mayor esfuerzo en que ella nos escuche y que nuestra presencia sirva. Es lo único que queremos, que Catalina salga de la cama en la que está, nada más”.

Relató que el personal médico los mantiene informados a cada minuto. “Estoy sentado al lado de la cama de Catalina en terapia intensiva porque nos dejan estar ahí porque eso la ayuda, y constantemente cuando hay un pequeño cambio nos van avisando”.

En medio del dolor, Esteban destacó la enorme muestra de apoyo que recibieron de vecinos y personas que ni siquiera conocen. “Ha venido muchísima gente al hospital, gente que no conocemos, y nos ayudan, nos apuntalan. La situación es brava, pero el mensaje es ese: que sigamos siendo solidarios, que sigamos atentos, que dejemos esas pequeñas islas en las que vivimos y nos volvamos más solidarios. Cuando pasan estas cosas se ve la solidaridad de la gente”.

También pidió a las familias no perder de vista lo esencial: “Podría decir mil cosas, desde que prestemos atención a nuestros hijos, disfrutemos de los chicos, apoyémoslos”.

La respuesta policial: silencio institucional y un único contacto informal

Sobre la intervención de la Policía, el padre de Catalina explicó que, hasta el momento, el contacto institucional ha sido prácticamente nulo. “La Policía hizo una diligencia de tomar los datos, después no hubo otra comunicación. Dijeron que iban a hacer las pericias, pero la verdad que todavía no sé ni con quién hablé”, expresó.

Únicamente dos efectivos que cumplen funciones de custodia en el Castro Rendón se acercaron a hablar con él, aunque aclaró que no fue una comunicación oficial: “Después, como institución, como algo explícito de la Policía, todavía no nos vino a golpear la puerta nadie”.

Mientras la investigación avanza y se esperan los resultados de las pericias, la familia permanece en el hospital acompañando a la niña. La prioridad, insistió Esteban, es una sola: que Catalina se recupere. “Lo único que queremos es que salga adelante”, concluyó.