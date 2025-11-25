Triple choque y vuelco en Ruta 151: varios heridos y una persona atrapada

Un camión de caudales, una pick-up y un auto protagonizaron el siniestro vial. El mal estado de la ruta habría ocasionado el siniestro.

Un violento triple choque se registró este martes sobre la Ruta 151 , en el kilómetro 131, muy cerca de Catriel. En el hecho se vieron involucrados un camión de Prosegur, una camioneta Toyota Hilux y un Volkswagen Suran. Trabajaron policía y personal de salud y bomberos en el lugar.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 13:30 entre la torre de acceso a Catriel y el camping del sindicato de Petroleros Privados. Por fortuna, pese a que hubo varios lesionados sólo resultaron con heridas leves.

El impacto más severo lo sufrió el vehículo de transporte de caudales. Su conductor quedó atrapado dentro de la cabina y fue rescatado por personal de Bomberos Voluntarios de Catriel, quienes trabajaron durante varios minutos para liberarlo de manera segura. Luego fue asistido por personal de salud.

toyota hilux choque ruta 151

Las primeras versiones apuntan al estado de la ruta

Según los primeros datos, el camión de Prosegur habría perdido el control debido a las ondulaciones y deformaciones del asfalto en ese tramo. En la maniobra para evitar la colisión, la camioneta Toyota terminó impactando contra la Volkswagen Suran, conducida por un vecino de 25 de Mayo.

El tránsito permaneció reducido mientras trabajaban los equipos de emergencia y se realizaban las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro.

suran choque ruta 151

Detalles del siniestro vial

Según la información aportada por el Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, el conductor del camión Ford 1400 de la firma Prosegur perdió el control cuando mientras circulaba en dirección Catriel-Cipolletti. Fue allí cuándo realizó "una maniobra zigzagueante", invadió el carril contrario y terminó colisionando contra la camioneta Toyota Hilux blanca que era conducida por un hombre de Catriel y que viajaba en la dirección contraria.

A su vez, el Volkswagen Suran, que era conducido por un hombre de 45 años oriundo de la ciudad pampeana de 25 de Mayo iba detrás del camión, también fue impactada por la camioneta y terminó a un costado del camino, en una banquina que tiene una importante pendiente en ese sector.

Autoridades policiales confirmaron a LMCipolletti que todos los involucrados choferes fueron asistidos y trasladados al centro asistencial y que no se registraron lesiones de gravedad. Además, los tres acompañantes custodios del camión de caudales, todos neuquinos, no precisaron traslado.

Por otra parte, la empresa Prosegur se hizo presente en el lugar del siniestro para continuar con las tareas del traslado de valores y retirar lo que había en el camión que hasta ese momento se mantuvo con custodia policial.