Borracho al volante y fuera de control: chocó cuatro autos y el frente de una casa

El conductor tenía 2,45 gramos de alcohol en sangre cuando impactó contra los vehículos estacionados. Todo quedó registrado.

Un conductor que manejaba borracho protagonizó un múltiple choque durante la madrugada de este jueves, cuando impactó contra cuatro autos estacionados y el frente de una casa . El test de alcoholemia arrojó que tenía 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre.

El accidente tuvo lugar en la noche del miércoles, cerca de las 23.25, cuando testigos del hecho llamaron al 911 y denunciaron que un auto colisionó con vehículos estacionados y con una vivienda en la calle Pedro Lozano al 3700, en el barrio porteño de Villa del Parque

Según informaron fuentes policiales, personal policial constató que se trataba del conductor de una Ford Territory que colisionó con cuatro rodados que se encontraban estacionados, sin ocupantes.

Sin embargo, no fue lo único que hizo, ya que, luego impactó contra la fachada de una vivienda que tras ser evaluada, no presenta riesgo de derrumbe. Toda la secuencia del auto fuera de control, quedó grabada por las cámaras de seguridad del lugar.

choque villa del parque

En tanto, se indicó que el conductor emanaba aliento etílico y fue asistido por personal del SAME, pero debió ser trasladado a un centro de salud. En consulta con la Unidad de Flagrancia Oeste en turno, se dispuso que se le realice el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo con 2.45g/l de alcohol en sangre.

Con un yeso y borracho, un hombre chocó a tres autos estacionados

Otro caso de un conductor alcoholizado que protagonizó un choque ocurrió días atrás en el barrio porteño de Palermo. Además el hombre estaba enyesado, terminó chocando a tres autos estacionados.

El insólito accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, en la intersección de las calles Godoy Cruz y Cabrera.

enyesado accidente palermo

El conductor permaneció dentro de su vehículo durante casi tres horas, luego de impactar contra la parte trasera de un Renault Sandero rojo que estaba estacionado, lo que provocó un choque en cadena que involucró a otros dos vehículos: un Toyota Corolla y un Honda.

El hombre -cuya identidad no fue revelada- circuló, lo que provocó que perdiera el dominio de su auto. Pasadas las 9 de la mañana se supo que manejaba con 1,5 gramos por litro de alcohol en sangre.

Tanto el Renault Sandero rojo como el Toyota Corolla gris impactados sufrieron importantes daños en la parte trasera como delantera.

El conductor se atrincheró durante horas en su auto

Al lugar acudió en un primer momento personal de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, quienes intentaron dialogar con el conductor pese a que este decidió quedarse dentro de su vehículo y sin bajar la ventanilla polarizada. Horas más tarde, lograron revisarlo y confirmaron que solo sufrió contusiones leves.

accidente palermo (2)

El conductor acumula ocho infracciones de tránsito impagas: seis por exceso de velocidad, una por estacionar donde no corresponde y otra por dañar una barrera de peaje.

La fiscalía dispuso labrarle una contravención al conductor por estar alcoholizado. Además, se procedió a la remisión del vehículo a playa policial, lo cual se concretó a través de una grúa.