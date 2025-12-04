Dictan captura internacional del peligroso delincuente que se dio a la fuga

Se trata de Lucas Nicolás Torres, acusado de participar en el homicidio de Julián Dobra. Actualmente está siendo buscado con la Brigada Judicial y con canes.

Uno de los fugados, está imputado por el crimen de Julián Dobra.

Dos jóvenes que se encontraban detenidos en los calabozos de la Comisaría Tercera en General Roca, se dieron a la fuga durante las primeras horas de este jueves. Uno de los prófugos es Lucas Nicolás Torres que cumplía prisión preventiva por el crimen de Julián Dobra . Este mediodía, tras la notificación de la fuga a la Unidad Policial se solicitó su captura nacional e internacional.

La fuga se registró a las 2:05 de la madrugada , cuando lo notificó el personal de la Comisaría Tercera , ubicada en pleno centro de General Roca. Los agentes identificaron la ausencia de Lucas Nicolás Torres de 18 años de edad y Ramiro Ezequiel Sosa, de 24 años . No se conocieron los detalles de la mecánica del escape, pero se desplegó un intenso operativo de búsqueda.

“Alrededor de las 2:05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado , que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes ”, explicó el fiscal del caso.

Se trata de Lucas Nicolás Torres, quien estaba cumpliendo la prisión preventiva desde el 17 de septiembre por la presunta participación en el homicidio de Julián Dobra, que sucedió en abril de este año. La calidad de imputado y el tipo de delito que se le atribuye, motivó la solicitud de su captura en todo el país y el exterior.

“Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y jefatura de Policía de Río Negro”, detalló la fiscalía.

Comisa Tercera Roca.jpg Los dos jóvenes se fugaron de la Comisaría Tercera, ubicada en pleno centro de General Roca.

La querella adhirió al pedido y no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió librar comunicaciones oficiales a distintas fuerzas de seguridad para que intervengan en la búsqueda y localización de Torres.

Esto significa que la Policía Federal, Interpol, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y la Jefatura de Policía de Río Negro colaborarán en la búsqueda del reciente fugado roquense, ampliando el alcance del operativo a nivel provincial, nacional e internacional.

julian dobra audiencia Torres está imputado como presunto participante del homicidio de Julián Dobra.

¿Cómo fue el escape?

Dos jóvenes presos que se encontraban en calabozos de la Comisaría Tercera, ubicada en pleno centro de General Roca se escaparon durante las primeras horas de este jueves. Hay un intenso despliegue para recapturarlos y se inició una investigación interna para determinar cómo lograron burlar el control de la guardia y alcanzar la calle.

Ambos fugados son intensamente buscados por efectivos de distintas unidades de la ciudad y de la región, que habían implementado un operativo cerrojo. Una fuente de la investigación indicó que habían reforzado los patrullajes en la zona norte de la ciudad.

La fuerza policial solicitó colaboración de la comunidad

Desde la fuerza policial se solicitó a los vecinos que, ante cualquier información o visualización de estas personas, eviten intervenir por sus propios medios y dar aviso al 911, Comisaría 3º o a cualquier dependencia policial cercana a su domicilio.

Se destacó que toda información "será tratada con absoluta confidencialidad" y que "la colaboración de la comunidad es fundamental para avanzar en su pronta aprehensión".