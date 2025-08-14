Crimen de Julián Dobra: un menor tenía imágenes en su celular que lo vinculan al homicidio

En la tarde del jueves, un nuevo menor de edad fue imputado como partícipe primario del homicidio de Julián Tomás Dobra de la Canal , ocurrido en General Roca. El juez de Garantías dispuso su prisión domiciliaria con tobillera electrónica y prohibición de contacto con personas ajenas a su núcleo familiar directo.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, el crimen ocurrió entre el 17 de abril y el 3 de mayo pasados, en horas de la madrugada. La víctima recibió un disparo de arma de fuego calibre 22 en la cabeza , que le provocó la muerte.

El grupo de imputados, entre ellos tres menores y al menos un adulto , habría colaborado con el autor aún no identificado. Según la hipótesis fiscal, ocultaron y se deshicieron del cuerpo en la zona de las bardas, a 120 metros del inicio de calle Defensa Catini, escondieron la pistola, que estaba cargada con siete balas, y quemaron el vehículo de la víctima en el sector de la cantera Áridos, junto a la ruta provincial 6.

julian dobra-ciudad judicial.jpg

La prueba que involucra al nuevo imputado

La calificación legal asignada es la de “homicidio simple, doblemente agravado por el uso de arma, en calidad de partícipe primario”, en los términos de los artículos 79, 41 y 45 bis del Código Penal.

Entre las pruebas destacadas, la fiscalía mencionó el análisis de nueve teléfonos celulares realizado por la Oficina de Investigación de las Telecomunicaciones (OiTel). En el dispositivo del adolescente se hallaron fotos y videos que lo muestran dentro del vehículo de Dobra y manipulando armas, en fechas cercanas al hecho. También se incorporaron testimonios, actas de allanamiento y otros indicios.

Decisión judicial y medidas cautelares

La fiscalía solicitó prisión domiciliaria con tobillera electrónica, argumentando riesgo procesal por posible entorpecimiento de la investigación, dado que los acusados habrían intentado eliminar evidencia. El defensor de menores penal pidió que el joven pudiera asistir presencialmente a la escuela, pero el juez no lo autorizó y ordenó que se adapten los medios para que continúe su educación desde el domicilio.

La medida cautelar regirá por tres meses e incluye la prohibición de contacto, por cualquier medio, con personas ajenas a su familia directa.

Reserva de identidad

Por tratarse de un menor de edad, el magistrado dispuso que no se difundan su nombre, datos filiatorios, imágenes ni los de sus familiares, en cumplimiento de la normativa nacional y provincial vigente, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial. La restricción alcanza a medios de comunicación y redes sociales.

El caso

Julián Tomás Dobra, un joven de 32 años oriundo de General Roca, fue hallado sin vida el 1 de mayo en cercanías de la Defensa Catini, al norte de esa ciudad. Su cuerpo presentaba signos de violencia extrema, incluyendo impactos de bala en la cabeza. Ese mismo día, su automóvil apareció incendiado en la ciudad, lo que refuerza la hipótesis de un intento por borrar evidencias. Por el caso, cinco personas fueron imputadas: tres adultos y dos menores, todos varones.

La fiscalía formuló cargos por homicidio agravado, y el juez de garantías dictó prisión preventiva por cuatro meses para los acusados. No obstante, los dos menores recibieron arresto domiciliario con tobillera electrónica. En los allanamientos se secuestró un revólver calibre 22, el cual podría haber sido utilizado en el crimen. La autopsia confirmó que el disparo letal fue efectuado a corta distancia y que el proyectil quedó alojado en el cráneo debido a la baja potencia del arma.

Tomas Dobra - busqueda - General Roca Tomás Dobras estuvo varios días desaparecido y su cuerpo apareció en la zona de bardas al norte de Roca. Archivo

La investigación sigue abierta con múltiples pericias pendientes: se analiza el ADN en el auto quemado, se espera una segunda pericia sobre el cuerpo, y se revisan celulares secuestrados en la OITEL de Viedma.