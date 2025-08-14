Video: Simuló estar interesado en un pantalón y quiso robar 10, pero le salió mal

Un solitario ladrón ingresó a una tienda y se llevó las prendas. La Policía lo reconoció por las cámaras de seguridad. Lo atraparon arriba de un taxi.

El sospechoso fue detenido tras el robo y quedó a disposición de la Justicia. Es conocido en el ambiente delictivo.

Un joven ingresó a una tienda de la calle Esquiú al 1100, frente al barrio 1200 Viviendas , un sector con mucho movimiento comercial que padece graves problemas de inseguridad.

El ladrón simuló estar interesado en un pantalón , porque comenzó a revisar un perchero donde había varios en exhibición. Después paseó su mirada por otras prendas, y regresó su atención hacia donde estaban los pantalones. Los volvió a repasar e inesperadamente acomodó varias unidades y escapó con ellas ante la sorpresa de las empleadas del local, quienes ante la velocidad del delincuente no pudieron hacer nada por impedirlo.

El hecho se produjo el miércoles minutos antes de las 19:30 y quedó registrado por el sistema de cámaras de seguridad del comercio, donde tiempo atrás también robaron ocasionando un gran daño económico.

Ladrón pantalones 2

Pero en esta oportunidad el delincuente no logró su cometido. El propietario de la tienda llamó por teléfono y solicitó presencia policial. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una empleada, quien relató que el hombre tras apoderarse de los pantalones escapó por calle Aníbal Troilo, hacia el interior del plan habitacional.

Como primer elemento para avanzar la investigación los uniformados contaban con las imágenes de las cámaras de seguridad. Tras analizar las imágenes, lograron identificar al presunto autor del hecho: un hombre ya conocido por el personal policial por antecedentes similares.

De inmediato, los uniformados se dirigieron al domicilio de su madre, donde, mientras mantenían diálogo con la mujer, uno de los efectivos reconoció al sospechoso desplazándose en un taxi por la zona. Se inició entonces una breve persecución y el vehículo fue interceptado en la esquina de José Hernández y Scalabrini Ortiz.

Robó 10 pantalones de una tienda y la policía lo atrapó en un taxi

Al inspeccionar el interior del taxi, los efectivos encontraron las prendas sustraídas en el asiento trasero, por lo que el hombre fue detenido en el lugar. Fuentes de la fuerza aclararon que no fue un procedimiento sencillo, porque tuvieron que hacer “uso racional de la fuerza”.

El fiscal de turno fue notificado de lo sucedido y autorizó la videofilmación del procedimiento con dispositivos particulares, “a falta de disponibilidad inmediata del Gabinete de Criminalística”, se aclaró.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado a la unidad policial junto con los diez jeans recuperados, que fueron secuestrados como evidencia.

Otro hecho con pérdidas millonarias

En agosto de 2023, el mismo local sufrió un robo de costosas zapatillas, pantalones de jeans, remeras, camperas de abrigo y una notebook HP. En aquel momento el perjuicio fue estimado en poco más de un millón de pesos.

El ataque fue un domingo por la noche. Los ladrones forzaron la persiana para ingresar al local y sustrajeron la mercadería.

La maniobra también quedó filmada por el sistema de cámaras de seguridad, donde se pudo observar la actuación de varios jóvenes que llevaban sus rostros ocultos con capuchas.

Calle Esquiu 2

Las imágenes fueron aportadas la policía como elemento de prueba. Se presumía que los autores eran miembros de una banda de malvivientes que tenía a maltraer a los comerciantes del sector.

Pero la investigación no dio resultado. Los ladrones no fueron atrapados y el delito quedó impune.

La noticia tuvo una enorme repercusión y llegó al gobierno nacional, que les otorgó un auxilio económico.

En aquel momento los comerciantes de la zona habían manifestando su inquietud por la ola de inseguridad que los asolaba.

El escenario, aseguran, sigue siendo el mismo.