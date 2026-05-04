Paro docente por 48 horas: Unter endurece la protesta y convoca a una masiva movilización en Cipolletti
Sin paritaria ni oferta salarial, docentes paran martes y miércoles. Habrá movilización en Cipolletti y medidas en toda la provincia.
La Unión de Trabajadores por la Educación de Río Negro (Unter) confirmó un paro total de actividades para este martes 5 y miércoles 6 de mayo en toda la provincia.
La medida fue ratificada luego de que el Gobierno no convocara a una nueva paritaria antes del 30 de abril, fecha límite que había fijado el gremio.
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Como parte del plan de lucha, este martes se realizará una actividad central en Cipolletti, mientras que el miércoles habrá acciones en todas las seccionales.
El objetivo es visibilizar el conflicto y sumar presión para obtener respuestas salariales.
Reclamos: salario, condiciones y presupuesto
Unter exige una recomposición salarial que lleve el mínimo docente a dos millones de pesos.
Además, reclama el pase progresivo de sumas no remunerativas al básico y la continuidad de la actualización por inflación con un índice patagónico.
Desde el gremio también advirtieron sobre una situación “insostenible” en las escuelas: edificios en mal estado, falta de cargos y recortes presupuestarios.
Fuerte crítica al Gobierno provincial
En un duro comunicado, el sindicato apuntó contra la falta de diálogo y acusó al Gobierno de “elegir el conflicto”.
También denunciaron amenazas, intentos de disciplinamiento y descuentos salariales.
Qué pasará con quienes sí trabajen
Ante la medida de fuerza, el Ministerio de Educación informó que los docentes que asistan a trabajar podrán registrar su presencia a través de la web oficial.
El objetivo es dejar constancia de asistencia y evitar descuentos en la liquidación de haberes de mayo.
“No vamos a esperar más”
Desde Unter remarcaron que el paro forma parte de una profundización del plan de lucha definido en el último congreso.
“Sin respuestas, profundizamos el plan de lucha”, señalaron, y llamaron a una medida “contundente” en toda la provincia.
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