Paro docente por 48 horas: Unter endurece la protesta y convoca a una masiva movilización en Cipolletti

Sin paritaria ni oferta salarial, docentes paran martes y miércoles. Habrá movilización en Cipolletti y medidas en toda la provincia.

El gremio Unter convocó a un paro de 48 horas para este martes y miércoles. Foto: Archivo.

La Unión de Trabajadores por la Educación de Río Negro ( Unter ) confirmó un paro total de actividades para este martes 5 y miércoles 6 de mayo en toda la provincia .

La medida fue ratificada luego de que el Gobierno no convocara a una nueva paritaria antes del 30 de abril, fecha límite que había fijado el gremio.

Como parte del plan de lucha, este martes se realizará una actividad central en Cipolletti , mientras que el miércoles habrá acciones en todas las seccionales .

El objetivo es visibilizar el conflicto y sumar presión para obtener respuestas salariales.

Reclamos: salario, condiciones y presupuesto

Unter exige una recomposición salarial que lleve el mínimo docente a dos millones de pesos.

Además, reclama el pase progresivo de sumas no remunerativas al básico y la continuidad de la actualización por inflación con un índice patagónico.

Desde el gremio también advirtieron sobre una situación “insostenible” en las escuelas: edificios en mal estado, falta de cargos y recortes presupuestarios.

Fuerte crítica al Gobierno provincial

En un duro comunicado, el sindicato apuntó contra la falta de diálogo y acusó al Gobierno de “elegir el conflicto”.

También denunciaron amenazas, intentos de disciplinamiento y descuentos salariales.

Qué pasará con quienes sí trabajen

Ante la medida de fuerza, el Ministerio de Educación informó que los docentes que asistan a trabajar podrán registrar su presencia a través de la web oficial.

El objetivo es dejar constancia de asistencia y evitar descuentos en la liquidación de haberes de mayo.

“No vamos a esperar más”

Desde Unter remarcaron que el paro forma parte de una profundización del plan de lucha definido en el último congreso.

“Sin respuestas, profundizamos el plan de lucha”, señalaron, y llamaron a una medida “contundente” en toda la provincia.