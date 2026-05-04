Cayeron motos truchas en serie: un menor demorado y una trama de encubrimiento en la región

En distintos operativos, secuestraron motos adulteradas y robadas. Hubo un menor demorado y una investigación por encubrimiento.

Los operativos se llevan a cabo durante el fin de semana en distintas localidades de Río Negro.

Entre el 1 y 2 de mayo , distintos procedimientos policiales encendieron alertas en la región. En Catriel , Cinco Saltos y Barda del Medio , efectivos secuestraron motocicletas en situaciones sospechosas vinculadas al encubrimiento.

Los operativos estuvieron a cargo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y unidades policiales locales, en el marco de tareas de prevención .

En Catriel , el hallazgo fue contundente: una motocicleta con la numeración de motor adulterada y registros que no coincidían . De inmediato, se iniciaron actuaciones por encubrimiento.

En paralelo, en Cinco Saltos, los uniformados lograron recuperar un motovehículo que tenía pedido de secuestro vigente por robo calificado.

Un menor demorado y un vehículo abandonado

El procedimiento en Cinco Saltos también derivó en la demora de un menor, quien posteriormente fue entregado a su madre.

En tanto, en Barda del Medio, la escena fue distinta pero igual de sospechosa: una moto abandonada en plena vía pública, sin chapa patente y con numeraciones ilegibles, presuntamente adulteradas.

La Justicia ya interviene

En todos los casos, tomó intervención la Fiscalía de turno, que avanza con las diligencias para determinar responsabilidades y el origen de los vehículos.

Controles que dejan al descubierto más que infracciones

Desde la Policía de Río Negro destacaron que estos procedimientos forman parte de operativos preventivos que buscan anticiparse al delito.

Sin embargo, los resultados reflejan una problemática que persiste: la circulación de vehículos con irregularidades y posibles vínculos con hechos delictivos en la región.

Mega operativo nocturno: controles en múltiples puntos dieron resultados en pocas horas

Otro amplio operativo de seguridad se desplegó en Allen durante la noche del comienzo del fin de semana largo, con un fuerte despliegue policial que abarcó distintos sectores estratégicos de la ciudad. Entre las 19 y las 23, los controles se concentraron en accesos principales, zonas urbanas de alta circulación y áreas previamente analizadas por las autoridades.

El procedimiento contó con la participación de múltiples unidades, en un trabajo coordinado que buscó reforzar la prevención y garantizar mayor presencia en la vía pública.

Como resultado del operativo, se identificaron 222 personas y se controlaron 205 vehículos junto a 60 motocicletas, evidenciando un intenso movimiento nocturno en la ciudad.

Los uniformados trabajaron de manera simultánea en distintos puntos, lo que permitió ampliar el alcance del despliegue en pocas horas y generar un fuerte impacto territorial.

Retenciones e infracciones

Durante los controles, se procedió a la retención de una motocicleta por irregularidades en la documentación. Además, se labraron cuatro infracciones vinculadas a la normativa de seguridad vial.

Si bien no se registraron delitos flagrantes ni secuestros de vehículos, desde el área de seguridad destacaron el valor preventivo del operativo.