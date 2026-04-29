Escapes libres: de la drástica medida del Municipio de Choele Choel

Los ruidos molestos no dejan en paz a los vecinos. Qué decisión tomó el Municipio de Choele Choel y la categórica advertencia a los motociclistas.

El Municipio de Choele Choel llevó adelante la destrucción de caños de escape adulterados que habían sido secuestrados en distintos operativos de control realizados en conjunto con fuerzas de seguridad.

Se trata de los denominados “escapes libres” , modificaciones que eliminan o alteran el silenciador de los motovehículos, generando niveles de ruido por encima de lo permitido. Estas prácticas están prohibidas por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 , que exige que todos los vehículos cuenten con sistemas de escape en condiciones reglamentarias.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que estas infracciones pueden derivar en sanciones como multas, retención del vehículo e incautación de los elementos irregulares. En ese marco, explicaron que la destrucción del material tiene como objetivo evitar su reutilización y reforzar el carácter disuasivo de los controles.

“Apuntamos a mejorar la convivencia y cuidar la salud de los vecinos. El ruido excesivo no es un detalle: impacta en el descanso y en la vida cotidiana”, señalaron fuentes municipales. Y en redes sociales fueron más allá con el mensaje: "En Choele, el ruido no pasa".

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Los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad, mientras que también se reiteró el llamado a los conductores a mantener sus vehículos en condiciones y respetar la normativa vigente.

Municipio convoca a dueños de motos y autos antes de destruirlos

Al menos 179 vehículos que cumplieron un plazo máximo en el depósito municipal serán compactados en General Roca. En total se trata de 161 motos y 18 autos que serán destruidos a menos que por estos días aparezcan sus dueños.

Desde el Municipio difundieron los listados de rodados que están listos para ser destrozados. Los vecinos que figuran en este registro deberán regularizar contrarreloj su situación para recuperarlos o resignarse a perderlos.

Motos y autos Municipio vecino convoca a los propietarios a recuperar sus vehículos.

Podés ver el detalle de los vehículos haciendo click en el listado correspondiente: lista de las motos o lista de autos. Desde el Municipio señalaron que cumplido el período sin que se registren reclamos o regularizaciones correspondientes, se procederá a la compactación definitiva del lote, conforme a lo dispuesto por la ordenanza vigente.

Operativos de tránsito secuestran autos y motos en cantidad

En la ciudad todos los fines de semana se realizan operativos de tránsito donde se secuestran varios vehículos que presentan irregularidades.

En el último procedimiento en total se retuvieron 40 por diferentes motivos: alcoholemia positiva, por ruidos molestos, delegar manejo a menores de edad y por falta de documentación.