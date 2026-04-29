Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: el dolor de los trabajadores rionegrinos y las medidas

Ya son cinco los empleados que fueron desvinculados por el gobierno nacional. "Nos quieren restar importancia", una de las crudas reflexiones.

Los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional comenzaron a tener impacto directo en el funcionamiento de estaciones clave del país y en Río Negro ya afecta a "las estaciones de Cipolletti , San Antonio Oeste, Río Colorado y El Bolsón ".

En San Antonio Oeste y Las Grutas, de los cuatro integrantes que conformaban el equipo local, actualmente solo permanecen dos en sus puestos , luego de que los otros fueran incluidos en la nómina de los 140 trabajadores desvinculados a nivel nacional.

En este angustiante escenario, los operarios del sector en Río Negro comenzaron a tomar medidas de fuerzas: realizan apagones informativos y limitan la información sobre las condiciones climáticas, siempre tan necesaria.

Ana Saraleghi, referente gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue consultada por la situación en Río Negro del Servicio Meteorológico Nacional y explicó que "fueron despedidos cinco trabajadores: uno en la estación de Cipolletti, otro en Río Colorado, en El Bolsón y dos en San Antonio Oeste".

despidos smn

En respuesta, los empleados del SMN decidieron suspender la difusión de datos meteorológicos y la emisión de pronósticos durante el período señalado.

La interrupción del servicio, que se inició el viernes 24, afecta de manera significativa al aeropuerto Gobernador Castello de Viedma, donde no se brindará información meteorológica. Esto implicará que los aviones no podrían aterrizar, situación que podría generar la cancelación de vuelos desde Aeroparque.

Con esta protesta, los trabajadores buscan visibilizar el impacto de los despidos y recortes derivados del ajuste implementado por el Gobierno Nacional. El objetivo de la medida es "mostrar la importancia de la labor en la seguridad y operación aérea, así como en la provisión de información climática esencial para la comunidad".

La triste reflexión de un trabajador por los despidos

Guillermo, en sus redes sociales, expuso: "Somos una larga cadena donde por pequeño que sea cada uno de nosotros es un eslabón, nos quieren restar importancia, pocos eslabones grandes deciden caminos distintos sin empatía , sin corazón y sin piedad y muchos otros pequeños eslabones como están tan cerca de esos poderosos se creen a salvo".

"Espero que más pronto que tarde esos muchos entiendan de qué lado de la mecha se encuentran, acompaño a cada jefe o jefa de hogar que pierde no solo su empleo, pierde si dignidad , su seguridad , su paz , su futuro, y es verdad que en nuestro pueblo, en nuestra zona parece que las crisis golpean menos, pero la realidad es que el desarraigo es cruel y doloroso. Dios bendiga a cada familia del SMN y multiplique a esos otros buenos vecinos que comparten lo suyo para que otros sufran menos".