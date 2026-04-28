Calcatreu empezó a transformar roca en oro y empleo en Río Negro

Calcatreu entró en fase productiva, generó más de 200 empleos y mueve millones en compras locales. Qué impacto esperan en la provincia.

El proyecto minero Calcatreu ya puso en marcha su sistema de procesamiento y comenzó a trabajar sobre el mineral extraído , dando inicio a una nueva etapa para Río Negro . La iniciativa, ubicada en la Región Sur , se encamina ahora a producir oro y plata , luego de dejar atrás la fase de construcción.

El gobernador Alberto Weretilneck recorrió el predio y verificó los avances, en una visita cargada de expectativas por lo que representa el emprendimiento para la economía provincial.

“Lo que hoy vemos fue, en su origen, solo una roca . Se transformó en desarrollo gracias a una decisión compartida ”, expresó el mandatario.

Cuánto oro y plata esperan producir

Según las proyecciones oficiales para este año, Calcatreu apunta a producir 31.734 onzas de oro, equivalentes a unos 987 kilos, y 127.952 onzas de plata, cerca de 3.980 kilos.

En un horizonte de cinco años, el proyecto prevé superar las 256.700 onzas de oro, lo que consolidaría a Río Negro dentro del escenario minero nacional.

Weretilneck remarcó además que “lo que hoy vemos fue, en su origen, solo una roca. Se transformó en desarrollo gracias a una decisión compartida: del Gobierno Provincial al impulsar la minería, del sector privado al invertir y de las comunidades, trabajadores e intendentes al acompañar. Sin ese esfuerzo conjunto, Calcatreu seguiría siendo solo una roca”.

Y agregó que “lo que pase en Calcatreu va a marcar el rumbo de la minería en Río Negro. Aquí no solo está en juego una inversión, sino la generación de empleo, desarrollo y oportunidades para nuestra gente”.

Más de 200 empleos y fuerte presencia local

Uno de los datos destacados del emprendimiento es la generación de trabajo. Actualmente emplea a 202 personas, de las cuales 155 son rionegrinas y 101 pertenecen a Ingeniero Jacobacci.

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Desde el Gobierno destacaron que se cumple con la Ley 80/20, que prioriza la contratación de mano de obra provincial.

La secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, sostuvo que “el proyecto ya está en producción y pudimos ver el material extraído, con presencia de oro y plata. Esto confirma el inicio de una actividad que genera empleo, impulsa el desarrollo local y se lleva adelante con responsabilidad ambiental”.

Además, agregó: “Río Negro cuenta con más de 60 proyectos en exploración, y Calcatreu funciona como incentivo para atraer nuevas inversiones. A esto se suma la capacitación en localidades como Jacobacci, que permite fortalecer la mano de obra local: hoy el 80% de los trabajadores son rionegrinos, lo que favorece el arraigo y el acompañamiento de la comunidad”.

Millonario movimiento económico en la región

El impacto también se siente en la economía local. Durante 2025, Calcatreu ya generó compras por más de $2.700 millones en Jacobacci y más de $11.500 millones a nivel provincial.

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Esto fortalece a proveedores regionales y genera un efecto directo sobre la actividad económica de la Región Sur.

El proyecto que puede abrir una nueva etapa

Desde la Provincia aseguran que Calcatreu también funciona como una señal para atraer nuevas inversiones, en un contexto donde Río Negro cuenta con más de 60 proyectos en exploración.

Con empleo, movimiento económico y producción en marcha, el proyecto aparece como una prueba clave para el futuro minero rionegrino.