Eliminan beneficio para presos por delitos graves en Río Negro

Condenados por homicidios, agresores sexuales y secuestradores, entre otros delincuentes, no podrán acceder a los mismos beneficios que se contemplan para otros presos.

La Legislatura de Río Negro aprobó una modificación a la Ley de Ejecución Penal que limita el acceso a salidas transitorias y otros beneficios para los presos por delitos de extrema gravedad . La iniciativa busca incorporar criterios ya vigentes en la legislación nacional para restringir los beneficios a personas condenadas por homicidios, abusos sexuales y secuestros extorsivos.

Durante el tratamiento en el recinto, Lucas Pica actuó como miembro informante y explicó que la reforma tiene como objetivo adecuar la normativa de la provincia de Río Negro a las modificaciones introducidas por la Ley Nacional Nº 27.375 de Ejecución Penal, fortaleciendo así la protección de la sociedad frente a delitos de alto impacto.

Asimismo, recordó que recientes fallos de la Cámara Federal de Casación Penal ratificaron la constitucionalidad de establecer restricciones a determinados beneficios penitenciarios en función de la gravedad de los delitos cometidos.

Delitos alcanzados y nuevas restricciones en el período de prueba

La nueva norma, impulsada por Pica y Facundo López, incorpora un régimen de excepcionalidad para el acceso a los beneficios comprendidos en el denominado período de prueba. De esta manera, se limita la posibilidad de acceder a salidas transitorias, prisión discontinua, semi detención, libertad asistida y otros mecanismos de libertad anticipada.

Las restricciones alcanzan a quienes hayan sido condenados por los siguientes delitos:

Homicidio simple y agravado.

Delitos contra la integridad sexual.

Robo agravado.

Homicidio en ocasión de robo.

Tortura seguida de muerte.

Secuestro extorsivo cuando hubiera ocasionado el fallecimiento de la víctima.

La reforma añade un capítulo específico de “excepciones a los beneficios acordados en el período de prueba”, donde se enumeran los delitos alcanzados y se establecen los criterios que deberán considerar los jueces de ejecución al momento de resolver sobre eventuales solicitudes. Asimismo, crea un régimen preparatorio para la liberación destinado a los condenados por estos delitos, el cual deberá implementarse mediante programas individuales específicos orientados a garantizar la progresividad del tratamiento penitenciario y favorecer la reinserción social.

legislatura de Río Negro La Legislatura de Río Negro endureció la ley de ejecución penal para presos por delitos graves.

El debate de los bloques en el recinto

El proyecto sumó el respaldo de diversos sectores políticos durante el debate parlamentario. El legislador Santiago Ibarrolaza adelantó su acompañamiento destacando que la reforma aporta mayor seguridad jurídica al sistema de ejecución penal. Consideró además que la norma contribuye a fijar criterios claros respecto de la concesión de beneficios y sostuvo que "la política debe asumir el desafío de responder a una realidad marcada por la inseguridad y la demanda social de mayor protección para los ciudadanos".

Por su parte, Ofelia Stupenengo afirmó que la iniciativa responde a un reclamo legítimo de las víctimas y de la sociedad. Sostuvo que el proyecto establece límites razonables para delitos de extrema gravedad y remarcó que "la finalidad de la pena no sólo debe orientarse a la reinserción social, sino también a la protección de la comunidad".

Desde la bancada de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé también acompañó el proyecto, aunque planteó la necesidad de profundizar el debate sobre la situación del sistema penitenciario provincial. En su intervención, señaló la importancia de avanzar en infraestructura carcelaria, mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario y fortalecer los equipos técnicos encargados del seguimiento y tratamiento de las personas privadas de libertad.

Cifras del sistema penitenciario e inversión en seguridad

El cierre del debate estuvo a cargo del presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien destacó las inversiones que la Provincia viene realizando para fortalecer el sistema de seguridad y penitenciario. En ese sentido, el legislador informó que actualmente existen 1.404 personas alojadas en establecimientos penales y 174 detenidos en comisarías, al tiempo que recordó que se encuentran en marcha obras y procesos de ampliación de infraestructura penitenciaria en distintas localidades rionegrinas.

Finalmente, López destacó la inversión superior a los 12 millones de dólares destinada a la modernización del sistema de emergencias 911, que incluye nuevas herramientas de monitoreo, videovigilancia e inteligencia artificial, y sostuvo que la Legislatura ha venido otorgando herramientas normativas para fortalecer la prevención del delito y garantizar mayor seguridad a los vecinos.