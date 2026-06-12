Seguridad vial: habilitan un WhatsApp para denunciar maniobras peligrosas en todo el país

Habilitaron una línea gratuita para denunciar infracciones viales en todo el país. Cómo funciona y qué datos hay que enviar.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial habilitó una línea para denunciar maniobras peligrosas en rutas de todo el país.

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, el Gobierno nacional lanzó una nueva herramienta que busca involucrar directamente a la ciudadanía en la prevención de siniestros viales . Se trata del Sistema de Reporte Vial Ciudadano , una línea de WhatsApp habilitada para denunciar maniobras peligrosas en rutas y calles de todo el país. La iniciativa apunta a ampliar los controles más allá de los operativos tradicionales y sumar evidencia en tiempo real para sancionar a conductores irresponsables.

La propuesta, impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), introduce un cambio clave: ahora cualquier persona que presencie una infracción grave puede reportarla de manera inmediata desde su celular.

El mecanismo es simple, pero requiere cumplir con ciertos pasos para que el reporte sea válido. Quienes detecten una conducta peligrosa deberán enviar un mensaje por WhatsApp con material audiovisual —fotos o videos— donde se pueda identificar claramente la infracción y, fundamentalmente, la patente del vehículo involucrado.

La línea de WhatsApp busca que los usuarios puedan registrar con material y datos, las conductas riesgosas de automovilistas.

Además, se deberá aportar información básica sobre el hecho: lugar, fecha y hora aproximada. Luego, el denunciante deberá completar un breve formulario para formalizar la presentación.

Entre las conductas que pueden ser reportadas se incluyen algunas de las más frecuentes y riesgosas en la vía pública: conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad, picadas ilegales, sobrepasos indebidos, uso del celular al volante, circulación de menores al mando de vehículos, patentes adulteradas y situaciones de violencia vial.

Un aspecto clave es que el registro del hecho debe ser realizado por terceros, como acompañantes o peatones. En ningún caso quien conduce puede manipular el celular para hacer la denuncia, ya que eso también constituye una infracción.

El número habilitado es el 11-2787-0000, y ya se encuentra activo para recibir denuncias en todo el territorio nacional.

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De la denuncia a la posible sanción

Cada reporte será evaluado por equipos técnicos de la ANSV, que analizarán tanto la evidencia aportada como la gravedad de la situación. La denuncia, por sí sola, no implica una sanción automática. Sin embargo, si el material es contundente y cumple con los requisitos legales, puede derivar en medidas concretas contra el conductor.

Entre las posibles sanciones se encuentran la suspensión o incluso la inhabilitación de la licencia de conducir, dependiendo de la infracción cometida. Además, la información recopilada permitirá identificar patrones de riesgo y zonas críticas, lo que contribuirá a mejorar la planificación de controles y campañas de concientización.

Desde el organismo remarcaron que el objetivo principal no es punitivo, sino preventivo. “Se busca desalentar conductas temerarias y generar una mayor responsabilidad colectiva en el uso de la vía pública”, señalaron.

SFP Sierra Grande ruta 3 (7).JPG La línea telefónica se encuentra habilitada para todo el país y bajo todas las jurisdicciones: nación, provincia y municipio. Sebastián Fariña Petersen

Más control con participación ciudadana

El Sistema de Reporte Vial Ciudadano se presenta como una herramienta complementaria a los controles presenciales, que muchas veces no logran abarcar la totalidad del territorio. En ese sentido, la incorporación de tecnología y la participación activa de la sociedad aparecen como ejes centrales de la estrategia.

La posibilidad de reportar hechos en tiempo real permite actuar sobre situaciones que, de otro modo, quedarían fuera del radar de las autoridades. Al mismo tiempo, promueve una cultura de mayor compromiso ciudadano con la seguridad vial.

Esta medida se da en un contexto preocupante: miles de personas mueren cada año en el país por siniestros viales, muchos de ellos evitables. La apuesta oficial es que, con más herramientas y mayor involucramiento social, se pueda reducir esa cifra.

E.C.P VIALIDAD (7) La iniciativa, busca complementar los controles de fiscalización que se llevan adelante con los agentes en el territorio. Estefania Petrella

Río Negro: la propuesta de una app provincial

La iniciativa nacional encuentra eco en propuestas similares que ya comenzaron a surgir a nivel provincial en los últimos años. En Río Negro, por ejemplo, un vecino impulsó un proyecto de ley para crear una aplicación móvil con el mismo objetivo: permitir que ciudadanos registren y denuncien infracciones de tránsito.

La propuesta contempla el desarrollo de una app que permita grabar videos, tomar fotografías y aportar datos como ubicación, fecha y hora, con validez legal para su análisis por parte de las autoridades. También incluye la posibilidad de medir velocidad y garantiza el anonimato del denunciante.

El proyecto surgió tras un trágico accidente vial y fue presentado bajo la figura de iniciativa popular, un mecanismo que permite a la ciudadanía llevar propuestas directamente a la Legislatura con el respaldo de firmas.

Aunque aún se encuentra en etapa inicial, la idea refleja una tendencia creciente: el uso de herramientas digitales para fortalecer el control vial y prevenir tragedias.