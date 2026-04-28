Río Negro avanza con una nueva ley laboral y suma el respaldo de la CGT

El proyecto busca modernizar controles, impulsar empleo formal y adaptar normas al crecimiento productivo. La CGT apoyó la iniciativa.

La Secretaría de Trabajo defendió en comisiones de la Legislatura provincial el proyecto que moderniza la Ley 5255. Foto: Gentileza.

Río Negro dio un paso importante en la actualización de su legislación laboral . En comisiones de la Legislatura provincial, la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez defendió el proyecto que propone modernizar la Ley 5255 .

La iniciativa apunta a adecuar el marco normativo a la realidad productiva actual y brindar nuevas herramientas al Estado para actuar con mayor eficacia.

Entre los principales cambios , el proyecto contempla el fortalecimiento del cuerpo de inspectores , la optimización de procesos administrativos y una mayor capacidad de intervención del organismo laboral.

Además, busca promover el empleo registrado y generar reglas más claras tanto para trabajadores como para empleadores.

“No se puede gestionar el trabajo del presente con herramientas del pasado. Esta ley viene a ordenar, modernizar y acompañar el desarrollo que está viviendo Río Negro, garantizando más derechos y mejores condiciones laborales”, sostuvo Avilez al exponer ante los legisladores..

Respaldo clave de la CGT

Uno de los puntos más relevantes del debate fue el acompañamiento expresado por CGT, que destacó la necesidad de contar con una normativa actualizada para garantizar derechos y ordenar las relaciones laborales.

Este respaldo sindical le dio un fuerte impulso político a la propuesta oficial.

Energía, minería y trabajo local

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la reforma también apunta a que el crecimiento en sectores estratégicos como la energía, la minería y las economías regionales se traduzca en empleo genuino para los rionegrinos.

En ese sentido, Avilez planteó que “el crecimiento productivo se traduzca en trabajo genuino para los rionegrinos y rionegrinas, especialmente en el contexto de los grandes proyectos estratégicos vinculados a la energía, la minería y las economías regionales”, agregó Avilez.

La apuesta desde la Secretaría de Trabajo es acompañar el desarrollo económico con más oportunidades laborales y mejores condiciones de trabajo, priorizando el trabajo local y promoviendo condiciones dignas en cada actividad.