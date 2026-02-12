Reforma laboral con media sanción: cómo votaron los senadores rionegrinos

Luego de 17 horas de debate y tensión fuera del Congreso Nacional, avanzó con media sanción la reforma. Los rionegrinos votaron de manera dividida. ¿Qué dijeron?

Tras una sesión extensa y cargada de cruces, el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de Ley de Modernización Labora l , una de las iniciativas centrales del Gobierno nacional para introducir cambios en el régimen vigente. El debate se extendió durante casi 17 horas y terminó con una aprobación en general de 42 votos positivos y 30 negativos . Luego, también resultaron avalados los 26 títulos que componen el texto.

La sesión especial fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel y tuvo momentos formales que interrumpieron el ritmo parlamentario: durante la jornada se realizó un minuto de silencio en homenaje a la ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza , tras conocerse su fallecimiento. Además, al inicio se leyó el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar a Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea.

Sin embargo, el corazón del debate estuvo puesto en el proyecto de reforma, que llegó al recinto con 28 modificaciones incorporadas respecto del dictamen previo, y que plantea cambios en distintos ejes del régimen laboral, con medidas vinculadas a contratación, litigiosidad y herramientas de garantía para el cumplimiento de obligaciones indemnizatorias.

sesion reforma laboral senadores feb Luego de 17 horas de sesión, el proyecto resultó aprobado con 42 votos afirmativos y 32 en contra. Gentileza Senado

El argumento del oficialismo: “Equilibrar un sistema desbalanceado”

La defensa de la iniciativa quedó en manos del bloque de La Libertad Avanza, que buscó instalar el proyecto como una actualización necesaria. La presidenta de ese bloque, Patricia Bullrich, abrió la exposición sosteniendo que se trataba de una ley trascendente para adecuar normas laborales, “equilibrar un sistema que hoy se encuentra desbalanceado” y atender problemas que, según su mirada, se profundizaron con el tiempo, como la excesiva judicialización.

Bullrich también planteó que la discusión era una deuda desde el regreso de la democracia y explicó que su bancada decidió distribuir tiempos para que dos senadores realizaran una presentación técnica sobre las modificaciones incorporadas desde diciembre, las cuales, según indicó, surgieron de un proceso de consulta con más de 1.500 organizaciones sindicales, empresariales y representantes de distintos sectores.

En esa línea, el senador Juan Cruz Godoy (LLA) sostuvo que la propuesta busca actualizar el marco normativo y reducir la litigiosidad laboral. A su turno, el senador Bruno Olivera Lucero (LLA) explicó los alcances del Fondo de Asistencia Laboral (FAL): remarcó que no sustituye el régimen indemnizatorio vigente, sino que funcionaría como un mecanismo de respaldo para garantizar su cumplimiento.

voto senado reforma laboral Los senadores rionegrinos, dividieron sus votos. Captura

La crítica del peronismo: “Tratamiento exprés” y choque con el reglamento

En representación del interbloque justicialista, el senador José Mayans denunció un “avasallamiento y una violación al reglamento” que, según expresó, alienta a violar la Constitución Nacional. Mayans calificó el trámite como un “tratamiento exprés” y lo consideró una falta de respeto al pueblo y al Parlamento. En su intervención anticipó su voto negativo.

Tras la aprobación en general, el Senado avanzó con la votación en particular de los 26 títulos. Previamente, el secretario Parlamentario Agustín Giustinian dio lectura a los artículos modificados en aquellos capítulos que así lo requerían, con el objetivo de dejar constancia de los cambios incorporados antes de la consideración final. En ese tramo también resultó avalado el traspaso progresivo del fuero nacional laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

El voto de los rionegrinos: dos rechazos y un apoyo

En el tramo decisivo, la representación rionegrina mostró una división marcada. Tal como se esperaba, los senadores Martín Soria y Ana Marks, ambos del Partido Justicialista, votaron en contra del proyecto. En cambio, el libertario Enzo Fullone(La Libertad Avanza) votó a favor de la iniciativa.

De los tres senadores de Río Negro, dos tomaron la palabra en el recinto. Soria calificó al proyecto como una “ley de precarización laboral” y cuestionó el concepto de modernización, al afirmar que el debate pretendía llevar al país a “la Argentina de 1880”, sin derechos laborales, con jornadas extensas y con trabajo infantil. También apuntó a reformas procesales incluidas en artículos específicos (80 al 86, según enumeró) y advirtió que los cambios buscan dilatar reclamos laborales y habilitar recusaciones sin causa, lo que, según dijo, favorecería a las grandes empresas.

Marks, en tanto, sostuvo que no se estaba discutiendo cómo resolver la informalidad ni cómo crear empleo, sino si la Argentina continuaría siendo un país con derechos o se convertiría en uno que descarta a quienes trabajan y producen. Señaló que el proyecto se sostiene en “dos mentiras”: que moderniza y que genera trabajo. Y afirmó que, en realidad, promueve un plan de despidos y vulnera derechos laborales y sindicales. En su discurso también citó datos de Río Negro vinculados al consumo y al turismo para sostener que el problema del empleo está atado a la caída de la actividad.

Enzo Fullone Enzo Fullone, senador de Río Negro por la Libertad Avanza acompañó con su voto positivo. Gentileza Senado

Por su parte, Fullone no intervino en el recinto, pero sí celebró el resultado en redes sociales: “Jornada Histórica. Media sanción en el Senado, de la Ley de Modernización Laboral. El Congreso más reformista de la historia”, publicó.

Con media sanción, el proyecto queda ahora en condiciones de pasar a la siguiente instancia legislativa en Diputados en un contexto que anticipa un debate intenso, tanto dentro como fuera del Congreso.