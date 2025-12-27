Enzo Fullone juró como senador por Río Negro en una sesión marcada por el Presupuesto 2026

El roquense Enzo Fullone asumió en el Senado en reemplazo de Lorena Villaverde, en una sesión maratónica que culminó con la votación del Presupuesto 2026.

En una jornada cargada de definiciones políticas y legislativas, Enzo Fullone juró este viernes como senador nacional por Río Negro en el Senado de la Nación , en reemplazo de Lorena Villaverde . La asunción se dio en un contexto interno complejo para La Libertad Avanza , atravesado por tensiones, reacomodamientos y disputas de liderazgo tanto a nivel nacional como provincial.

Con 37 años, Fullone nació y se formó políticamente en General Roca . Su llegada a la Cámara alta responde al corrimiento natural de la lista y marca la irrupción de un dirigente de perfil híbrido, con experiencia en la gestión pública, vínculos con el sector privado y una trayectoria política previa a su desembarco en el espacio libertario. Mientras, Villaverde optó por sostener su banca en la Cámara de Diputados hasta el final de su mandato en 2027, la jura de Fullone reconfigura el mapa interno del oficialismo en Río Negro y abre interrogantes sobre el rol que asumirá dentro del bloque en el Senado.

Los primeros pasos de Fullone en la política se dieron dentro del radicalismo roquense, una etapa que le permitió integrarse a estructuras tradicionales y construir relaciones que luego resultarían determinantes. Con el tiempo se alejó de la Unión Cívica Radical y comenzó un recorrido más ligado al sector privado, sin perder contacto con el entramado político provincial.

Uno de los hitos de su carrera fue su paso por Lotería de Río Negro, donde ocupó funciones de gestión y coordinación que lo proyectaron a nivel provincial. En ese trayecto consolidó su vínculo con Aníbal Tortoriello, exintendente de Cipolletti, con quien compartió campañas y estrategias electorales, incluso cuando comenzó a acercarse a los sectores liberales.

El propio Fullone se presenta como uno de los primeros dirigentes en levantar las banderas de La Libertad Avanza en General Roca. Tras profundizar su relación política con Villaverde, ganó peso interno hasta ser designado por Karina Milei al frente de la Dirección Nacional de Vialidad en Río Negro. Desde allí tomó protagonismo en debates sensibles para la Patagonia, especialmente en torno a rutas nacionales y obra pública, un área atravesada por la mirada restrictiva del Gobierno nacional. Su renuncia al organismo, en plena campaña, terminó de sellar su decisión de asumir el desafío legislativo.

Una banca en un momento clave

La decisión de Villaverde de no asumir la banca activó una interna que dejó secuelas en el espacio libertario provincial. El desembarco de Fullone, respaldado también por Martín Menem, ocurre en un momento de alta tensión para el oficialismo nacional. De perfil moderado y discurso técnico, su capacidad de articulación con otros bloques será clave, en un escenario donde el gobernador Alberto Weretilneck, sin representantes propios en el Congreso, observa con atención el nuevo equilibrio de fuerzas.

Sesion presupuesto 2026 Senadores Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención, se convirtió en ley el Presupuesto 2026 para el Gobierno nacional. Gentileza HSN

Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal: cierre del año legislativo

En la misma sesión, tras más de 11 horas de debate, el Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. La norma prevé gastos totales por $148 billones, un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación proyectada del 10,1%, un tipo de cambio estimado en $1.423 para diciembre de 2026 y un crecimiento económico del 5%.

El senador Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió el proyecto al remarcar que “en los últimos 13 años no se había podido cumplir un presupuesto con déficit cero”, mientras que desde el PRO, Martín Goerling Lara celebró el equilibrio fiscal y pidió responsabilidad al Gobierno en el cumplimiento de acuerdos con las provincias.

Hubo acompañamientos críticos, como el del radical Eduardo Vischi, y fuertes rechazos, entre ellos el del justicialista José Mayans, quien cuestionó el tratamiento “exprés” y advirtió sobre la caída de la inversión y el consumo. El cierre del debate estuvo a cargo de Patricia Bullrich, que calificó la aprobación como un “momento histórico” y defendió el rumbo económico del presidente Javier Milei.

Finalmente, también quedó sancionada la Ley de Inocencia Fiscal, con 43 votos a favor y 26 en contra. El proyecto, defendido por Juan Carlos Pagotto, introduce cambios al régimen penal tributario, mientras que desde la oposición, Martín Soria cuestionó que la norma beneficie a grandes evasores.