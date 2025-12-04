Quién es el reemplazante de Lorena Villaverde en el Senado

Enzo Fullone asumirá la banca a la que renunció Villaverde. El joven dirigente de LLA se sumó a la política tras el triunfo electoral de Javier Milei.

Envuelta en la polémica por su vinculación a un caso de narcotráfico en Estados Unidos, la presidenta de LLA Río Negro Lorena Villaverde no asumirá la banca en la cámara de Senadores. Será reemplazada por Enzo Fullone , un roquense de 37 años que fue titular de Vialidad Nacional en Río Negro.

Fullone entró al ámbito político de la mano de Villaverde, tras el triunfo electoral del presidente Javier Milei , pero ya en la campaña electoral para las elecciones de octubre había tomado distancia de la referente libertaria. Poco después de que el diputado nacional Martín Soria hiciera pública el antecedente en una causa de narcotráfico, Fullone comenzó a acercarse al cipoleño Aníbal Tortoriello, quien encabezó la boleta de Diputados.

"Coincido más con la agenda de Tortoriello que con la de Villaverde" , dijo Fullone en medio de la polémica por la causa narco que, finalmente, le otorgó un lugar en la Cámara Alta del Congreso.

tortoriello villaverde

Fullone tiene escasa experiencia en el ámbito público. Fue empleado de Lotería Río Negro, pero cuando el radicalismo perdió el poder en la provincia fue despedido. Como muchos exempleados de Lotería, pasó a trabajar en el casino (por entonces Crown), en el que llegó a ser jefe de marketing.

El futuro senador nacional por Río Negro incursionó además en el ámbito privado. Junto a un socio tiene una constructora, experiencia que fue contemplada como "aval técnico" para su designación en Vialidad, donde ejerció como jefe del distrito Río Negro, hasta que el gobierno nacional anunció el (fallido) cierre del organismo.

La polémica por la vinculación con un narco

La polémica por los vínculos de dirigentes de LLA con el narcotráfico estalló en plena campaña y se llevó puesta la candidatura de José Luis Espert, quien era el principal candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. El economista había recibido pagos de Fred Machado, un rionegrino que será juzgado en Estados Unidos como parte de una red narco.

En Río Negro, también tuvo eco con el caso de Villaverde. La diputada tiene antecedentes en Estados Unidos, donde fue juzgada por la compra de cocaína con fines de reventa. El juicio se anuló, y los cargos fueron desestimados más de una década después. Sin embargo, el Senado no aprobó su pliego para la asunción el miércoles 10 y finalmente renunció a la banca.

Machado, antes de ser extraditado a Estados Unidos, aseguró tener un vínculo familiar con Fullone, algo que el futuro senador nacional negó en forma tajante. "Yo no lo conozco, ni lo vi. Y mi madre -de quien dijo ser pareja- nunca tuvo una relación con él. Espero que esta difamación se detenga sin necesidad de recurrir a la Justicia", dijo públicamente el roquense cuando quedó bajo la lupa.

A diferencia de Villaverde, Fullone cuenta con respaldo interno y de los demás partidos políticos. Fue el representante de LLA en el cierre de campaña para las elecciones nacionales de octubre y esta semana fueron referentes del propio bloque legislativo libertario quienes pidieron a Milei que se diera un "cierre definitivo" a la polémica con Villaverde.

Su pliego para incorporarse al Senado ya fue aprobado, por lo que asumirá sin contratiempos junto al resto de los senadores electos.