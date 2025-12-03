Litto Nebbia llega al Alto Valle a tocar y recibirá el título Honoris Causa

El compositor, productor y cantautor de gran trayectoria internacional recibirá la distinción del Instituto Universitario Patagónico de las Artes.

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) le otorgará al músico, compositor y cantautor Litto Nebbia el título de Doctor Honoris Causa . El acto oficial se llevará adelante el viernes 5 de diciembre en el Auditorio de la Casa de Estudios, en un espectáculo abierto a todo público . La distinción será entregada aprovechando la visita del músico al Alto Valle .

La ceremonia de distinción del artista pionero del rock nacional será en la sede universitaria ubicada en General Roca , comenzará a las 17 horas en el Auditorio del IUPA ubicado en Rivadavia 2263.

En qué se basó el IUPA para distinguir a uno de los padres del rock

Según informó el Instituto artístico, la decisión de distinguir a Nebbia se basa su rol como pionero del rock nacional y su posición como figura de la música popular argentina. A través de este título, se busca reconocer su aporte a la música, reconocer su trayectoria, sus aportes pedagógicos y su influencia en la construcción de la cultura contemporánea del país.

El artista mantiene un vínculo particular con la región, ya que mantiene una relación con los músicos del proyecto “Poderoso Trío del Sur”. La banda está integrada por los músicos rionegrinos Gustavo Giannini y Julián Cabaza, lo que refleja la construcción colectiva de una identidad cultural y refuerza los lazos entre artistas de trayectoria internacional y artistas del Alto Valle. Junto a ellos, estará presentándose ste viernes 5 de diciembre a las 21.30 en Isadora Bar, de General Roca.

Lito Nebbia Honoris causa

Su vínculo especial con Río Negro

Por esta razón, el artista consagrado visitó múltiples veces la provincia de Río Negro y mantiene una relación fluida con la comunidad artística del Alto Valle. Además, el trabajo de Litto Nebbia coincide con los principios misionales del IUPA como universidad pública regional.

Las entradas para ver el espectáculo de Litto Nebbia ya están a la venta. El artista mantiene un vínculo especial con la provincia de Río Negro.

La ceremonia será encabezada por el Rector Normalizador del IUPA, Gerardo Blanes, y contará con la presencia de autoridades universitarias, los integrantes del trío musical y el cuerpo estudiantil. Desde la organización confirmaron que la entrada será libre y gratuita para todo el público que desee asistir.

Litto Nebbia, su primer gran éxito

Félix Francisco Nebbia, más conocido como Litto Nebbia, nació en Rosario, Santa Fe, el 21 de julio de 1948. Es un cantante, músico y compositor argentino. Es considerado como uno de los fundadores del rock argentino.

Su canción La balsa de 1967 (en coautoría con Tanguito), interpretada por su banda Los Gatos, desató el éxito masivo del rock en español en Argentina y ha sido considerada la mejor canción rock de la historia argentina, según la revista Rolling Stone y la cadena MTV. A fines de la década de 1970 fundó el sello independiente Melopea Discos. Entre otras distinciones, en 1985 recibió el Premio Konex de Platino como el mejor autor/compositor de rock.

Exiliado

A raíz de la última dictadura militar argentina Nebbia se radicó durante unos años en México junto a su pareja y colaboradora Mirtha Defilpo, a fines de los años 1970 y principios de los años 1980, donde compuso una de sus canciones más famosas, "Sólo se trata de vivir", asimismo en México crea su propio sello Melopea, nombre tomado de su álbum de 1974.

En 1982 regresó a la Argentina de manera estable y se unió a Los Músicos del Centro, banda de apoyo con quienes editó dos discos. A fines de ese año también participó del festival BA Rock '82, llevado a cabo al aire libre en las instalaciones del Club Obras Sanitarias.