Municipales revolucionan Las Grutas con precios congelados para sus cabañas y su camping

La federación de trabajadores municipales Foyem, a la que pertenece Soyem Cipolletti, congeló precios en su predio de Las Grutas. Los precios para el verano.

El camping de los municipales en Las Grutas tendrá los mismos precios que en el último verano.

La decisión del gremio municipal Foyem de mantener e n la actual temporada estival en Las Grutas , tanto para los afiliados como para el público en general, los mismos precios que rigieron en su predio turístico el verano pasado está causando una verdadera conmoción entre los prestadores grutenses de cabañas y campings. Algunos operadores podrían imitar el ejemplo, o aumentar poco.

La Federación de Obreros y Empleados Municipales de Río Negro , a la que pertenece el sindicato de base cipoleño Soyem, cuenta en el balneario atlántico con un predio enorme de 100 por 200 metros de superficie, a poca distancia de las playas y el mar. En la propiedad, existe un total de 16 cabañas , que se alquilan preferentemente a los afiliados, aunque también, cuando hay días vacantes, se abren a cualquier familia que quiera alquilarlos.

Además, la extensa área del camping permite el acampe de hasta 200 carpas, con lugar de sobra para los vehículos de quienes opten por esta modalidad turística.

FOYEM POR TEMPORADA LAS GRUTAS OTRA MAS En el complejo de cabañas y camping que posee en Las Grutas la federación sindical de los municipales rionegrinos (Foyem), se mantendrán los precios congelados para afiliados y turistas en general. No habrá aumento en relación a la temporada estival anterior.

Los turistas que elijan instalarse en el camping tienen acceso a baños azulejados que son considerados entre los mejores que hay entre los campings del gran centro turístico veraniego de la provincia de Río Negro.

Como es de esperar, los afiliados deben pagar precios menores que los turistas comunes que no tienen relación con la organización gremial. Sin embargo, el hecho clave, singular, digno de resaltar, es que Foyem ha hecho los esfuerzos necesarios para mantener los mismos precios que estuvieron en vigor, para unos y otros, la temporada pasada.

Y eso que, si bien ha bajado la inflación en el país, se ha acumulado a la fecha un incremento de precios y servicios de casi un 25 por ciento, medido por el Indec a octubre.

Inflación mayor que la del Indec

Es sensación común que la medición del Indec no es la real, sino bastante mayor. Cualquier consumidor se da cuenta, en el transcurso de los días y semanas, que los precios suben y suben y que la plata alcanza cada vez para menos.

En particular, la sensación es por demás notoria en los alimentos y en los valores de los alquileres. Para peor, salvo los salarios de la industria petrolera y de algún otro sector, los ingresos de la mayoría de los trabajadores están bastante postergados.

Aparte de lo que siente la gente común, se sabe que las ponderaciones que utiliza el Indec en su labor son las mismas que se establecieron a principios de los años 2000 y hay ítems clave cuya influencia es hoy mínima y distorsiona el conjunto. Hay economistas que sostienen que el nivel de la inflación sería en realidad el doble del que se da a conocer oficialmente. Así, en lugar del 2,3% de inflación de octubre, el indicador real de ese mes rondaría el 5%.

Descanso vacacional en Las Grutas

El cipoleño Marcelino Jara, titular de Foyem, manifestó que su organización y cada uno de los ocho sindicatos de base repartidos en otras tantas localidades rionegrinas han puesto todo el empeño posible para garantizar que los afiliados puedan acceder a un merecido descanso vacacional en Las Grutas, pese a los bajos salarios que se pagan, en general, en los municipios.

Los esfuerzos se han extendido para incluir el beneficio del congelamiento de precios a los turistas en general, que podrán abonar en el predio grutense los mismos valores que rigieron el verano anterior.

Así, por el alquiler de las cabañas, que tienen capacidad máxima para cinco personas, se seguirán cobrando 50.000 pesos por día, en el caso de los afiliados. Quienes, además, podrán saldar el monto de su estadía hasta en seis cuotas.

FOYEM POR TEMPORADA LAS GRUTAS OTRA Las cabañas de Foyem, y también el gremio de base Soyem, de Cipolletti, lucen muy atractivas. Vacacionar en Las Grutas es siempre una gran opción. Y más, con precios que no castiguen los bolsillos de la gente.

En el caso de las dos cabañas del predio que pertenecen a Soyem Cipolletti, se mantendrá el valor de $30.000 por día de la temporada pasada. El par de cabañas también tiene capacidad, cada una, para cinco personas. El costo total se podrá financiar, en este caso, en cinco cuotas.

Los turistas que no pertenecen a Foyem y sus sindicatos de base tampoco tendrán que pagar más esta temporada estival que en la anterior. Los días que queden vacantes las cabañas se les cobrará $70.000 por jornada.

Se cobra poco por acampar

En el caso del camping, por el acampe se seguirá cobrando a los turistas en general el monto de $6.000 diarios por persona, en tanto que los afiliados deberán pagar un monto menor, similar al existente hace un año.

El sindicalista Jara indicó que el Consejo Directivo de Foyem tiene programada la apertura de su predio turístico para el próximo sábado 20 de diciembre. Las reservas de los afiliados de cada uno de los sindicatos de la federación deberán confirmar sus reservas con fecha límite del lunes 15 de este mes.

Sorteo de cabañas gratuitas

Cabe destacar que la organización gremial, además, sorteó el uso gratuito de cabañas entre los afiliados. Se verán beneficiadas de esta forma 16 familias, a razón de dos por cada sindicato local. Las que ganaron el primer premio, accederán a cinco días gratuitos. Las que consiguieron el segundo premio, tendrán tres días gratis.

Este beneficio le requerirá a Foyem una inversión de $3.200.000, lo que resulta de destinar 64 días para el alojamiento gratuito de los municipales que han resultado afortunados en esta ocasión.

Congelar precios se puede

El congelamiento de precios resuelto por la federación municipal para su destino vacacional y turístico en Las Grutas ha generado un amplio impacto entre los operadores que alquilan cabañas o departamentos o que ofrecen lugares de camping y carpas. El propio Jara expresó estar en conocimiento del sacudón que ha generado su organización y se mostró esperanzado de que los precios en todo el balneario se mantengan lo más bajo posibles.