Las Grutas tuvo un buen fin de semana XXL y ya piensa en el verano 2026: los precios

Con un clima ideal para disfrutar la playa y miles de visitantes, Las Grutas ya piensa en el verano 2026. Aseguran que no habrá granes aumentos en alquileres.

Las Grutas tuvo un buen fin de semana largo y se prepara para la temporada 2026.

Los reportes marcan un gran movimiento turístico este fin de semana extra largo y, como es habitual, Las Grutas fue uno de los destinos por excelencia. Por cercanía, cuando se trata de un periodo corto, los rionegrinos suelen elegir esa ciudad para disfrutar de la playa y las distintas alternativas que ofrece el lugar.

En muchos casos, no eran turistas si no comerciantes y dueños de alquileres turísticos que utilizaron uno de los últimos fines de semana largos del año para ponerse a punto para la temporada. En el caso de los dueños de departamentos, se contempló el escenario de precios pensando en el verano 2026. Según estimaciones de dueños de departamentos de alquiler, no se conseguirán departamentos por menos de 50 mil peos por día.

La delegada municipal de Las Grutas, Patricia Galdames, destacó el nivel de actividad durante el fin de semana largo. "Este fin de semana Las Grutas vive una gran afluencia de turistas , que viene acompañado de un clima ideal que invitó a todos a disfrutar de nuestras playas, servicios, gastronomía, espectáculos a la gorra, un encuentro de tango, pesca nocturna en el puerto del este...un fin de semana ideal", dijo.

Las Grutas Las Grutas le suma otro atractivo a su oferta turísticas: vinos añejados bajo el mar. Archivo

Sobre la ocupación, informó de "un 67 por ciento de ocupación hotelera y en el último censo, que fue el viernes, un 47 por ciento extra hotelero. Esos son los complejos, los departamentos privados. Números importantes para un fin de semana”, según evaluó. Con el público que llegó a partir del sábado, especialmente a casas y departamentos, se estima que la cifra final de ocupación fue aún mayor.

Sobre los alquileres, y como en esta época se ven con mayor frecuencia las estafas, la recomendación es buscar propiedades que estén registradas en Turismo. "Nosotros tenemos la oficina de fiscalización turística. Todos los inscriptos y aprobados por Turismo están en la página oficial de la Municipalidad de San Antonio y Las Grutas", remarcó Galdames.

Los precios para el verano 2026 en Las Grutas

El presidente de la Cámara de Comercio de Las Grutas, Walter Sequeira, aseguró que por el momento no hay grandes aumentos en comparación con la temporada 2025. En lo que tiene que ver con los hoteles, por una habitación doble "están pidiendo entre 50 y 80 dólares. Son precios de referencia que se acordaron, y el valor cambia según la ubicación. Mientras más cerca de la playa se busque más se va a acercar a los 80 dólares".

"En los hoteles tenés el desayuno incluido, aunque significa un gasto extra salir todos los días a comer afuera", planteó el dirigente de la Cámara de Comercio.

En lo que respecta a los departamentos, también se está tomando como referencia el verano pasado, según pudo saber este medio consultando con complejos que están inscriptos en Turismo. Dato que se debe tener en cuenta para evitar estafas

Los complejos que tienen departamentos granes, para seis personas, cuestan 130 mil pesos por día. Mientras que los monoambientes oscilan entre 45 mil y 65 mil pesos diarios. En la mayoría de los casos, los alquileres cuentan con wifi, televisión por cable, ropa de cama y aire acondicionado.