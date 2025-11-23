Río Negro avanza para la entrega de netbooks y nuevos equipamientos en los colegios

Además, se anunciaron próximas licitaciones para vehículos de traslado escolar, kits de laboratorio y la incorporación de Aulas Maker.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro realizó la apertura de sobres para la compra de 500 netbooks, destinadas a instituciones educativas de toda la provincia con el objetivo de ampliar el acceso a tecnologías y herramientas digitales entre estudiantes. En esta instancia se presentó una sola propuesta, por parte de la firma Exo Sol.Tec.SA, con un monto ofertado de $218.900.500.

La secretaria de Administración del Ministerio, Mónica Temprano, indicó que el proceso continuará con el análisis técnico y legal de la documentación para avanzar hacia una eventual adjudicación. Según explicó, este esquema de compras forma parte de una serie de inversiones planificadas para modernizar y equipar los establecimientos educativos.

Temprano adelantó que el 1 de diciembre se abrirán las ofertas para la adquisición de 20 minibuses destinados al traslado de estudiantes de educación especial , una necesidad planteada por diversas comunidades escolares en los últimos años. Un día después, el Ministerio pondrá en marcha otra licitación para comprar 150 kits de laboratorio que serán distribuidos en las ESRN de toda la provincia.

“Están previstos para todos los laboratorios de las escuelas, especialmente las que tienen modalidad en ciencias naturales, para darle a los chicos los elementos necesarios y que puedan desarrollar su aprendizaje en esas materias”, señaló la funcionaria.

Aulas Maker y nuevas modalidades de aprendizaje

La secretaria también destacó el avance del proceso de incorporación de las Aulas Maker, un proyecto que se lleva adelante junto a la empresa estatal ALTEC. Estas aulas están diseñadas para que estudiantes de distintos niveles aprendan de manera interactiva, integrando ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

“Todos estos esfuerzos que estamos impulsando son para seguir garantizando y mejorando la educación de la provincia”, afirmó Temprano. Subrayó que se trata de inversiones significativas y, en algunos casos, históricas para el sistema educativo rionegrino. “Estamos muy contentos y con mucha fuerza para llegar al año que viene con todo disponible”, concluyó.