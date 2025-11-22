Qué dijo el entorno del odontólogo rionegrino investigado por la muerte de un paciente

José Galiano quedó en la mira de la Justicia por el deceso de un hombre de 64 años que fue a hacerse un implante dental. "Su actuación fue...".

José Galiano, el odontólogo rionegrino que es investigado por la Justicia.

Miguel Ángel Berlini , de 64 años, entró al quirófano por un implante dental, una operación relativamente sencilla. Sin embargo, falleció en la camilla. Todos los medios nacionales se hicieron eco de la muerte en una clínica ubicada en el barrio porteño de Belgrano, ya que aún no hay ninguna explicación que pueda llevar una respuesta a la familia.

Producto de este hecho, en la Clínica Robles, están siendo investigados el propietario de la institución y cirujano Marcelo Fernando Robles y el odontólogo de Viedma José Miguel Galiano , quien tiene una vasta referencia en la capital rionegrina y en Patagones.

Damián Torres, cuñado del médico y parte del equipo de abogados , rompió el silencio y aclaró: "Nunca estuvo detenido. Solo fue llevado a comisaría, lo cual es normal en cualquier proceso".

Asimismo, el letrado expuso: "Su actuación fue acorde a su profesión y a la calidad de todo lo que se formó y no será difícil acreditar. Están los informes previos que solicitó. Lamentablemente, las profesiones riesgosas implican alguna vez en la vida poder pasar por algo así, y le pasó justo a él".

Abogado del dentista Damián Torres, cuñado y uno de los abogados de Galiano.

Además, Torres indicó: "Siempre estuvo y estará a disposición de la familia que es entendible lo que está viviendo".

"Lamentablemente, a veces construir toda una carrera como la de José lleva mucho tiempo, dedicación y esfuerzo y los medios con alguna información tendenciosa la quieren desprestigiar. Eso no será posible", cerró.

Se supo que Galiano se encuentra profundamente consternado por lo sucedido y no quiso dar declaraciones a la prensa.

Quién era la víctima

Berlini, conductor de una aplicación de viajes, había llegado al lugar luego de ver en redes sociales un video del cirujano Galiano explicando una tecnología innovadora para implantes.

Había descartado otras opciones por sus altos costos y eligió iniciar su tratamiento en este centro. Su hermana declaró en medios de comunicación, que no tenía enfermedades previas y que la decisión del procedimiento fue reciente.

