Las Ballenas vuelven a Las Grutas: precios de una experiencia única

Comenzó este sábado la temporada alta. El maravilloso espectáculo de las ballenas y los precios para no perdérselo.

Comenzó este sábado la temporada alta de avistaje de ballenas en Las Grutas , una actividad que se consolida como una de las propuestas turísticas más destacadas del invierno en la costa de Río Negro .

La iniciativa se sostiene a pesar de las dificultades económicas, con una buena presencia de ejemplares de ballena franca austral y un flujo constante de visitantes .

Las excursiones, que parten desde el balneario, se realizan en botes semirrígidos con capacidad para unas diez personas, lo que permite una experiencia más íntima.

Los precios de las excursiones para una experiencia única

Los botes, diseñados para no perturbar a los animales, se acercan lo suficiente como para ver las aletas, las colas y las inconfundibles "nubes" de vapor que exhalan al emerger.

Pero el show no se limita a las ballenas. Durante el recorrido, que dura unas dos horas, es común avistar delfines, lobos marinos, toninas overas e, incluso, con un poco de suerte, alguna orca.

El costo de la excursión es de $100.000 para adultos y $50.000 para menores de entre 3 y 11 años. Los menores de 3 no pagan. Para quienes busquen aún más aventura, cerca del área de avistaje se encuentra un parque submarino, donde barcos hundidos se han convertido en arrecifes artificiales, ideales para bucear y explorar la vida marina del lugar.