Cipolletti: investigan un ataque a balazos en el que resultó herido un adolescente

La víctima de 14 años de edad recibió un tiro en una pierna y el supuesto autor está identificado. La policía realizó allanamientos y secuestró elementos vinculados a la causa.

Por el ataque a balazos la policía hizo un allanamiento en el barrio La Paz de Cipolletti.

En un violento incidente ocurrido el 14 del mes pasado en el barrio Obrero A de Cipolletti , aledaño al Anai Mapu, un joven de 14 años de edad fue herido de un balazo en una de sus piernas. Sufrió lesiones de gravedad y fue que ser trasladado en forma urgente al hospital.

El supuesto autor del ataque ya fue identificado , informaron fuentes policiales, aunque aún no habría sido atrapado pese a los allanamientos realizados en los últimos días. Tampoco se precisaron las circunstancias en que se produjo la agresión y si tiene relación con otro hecho.

De acuerdo a los datos proporcionados, el pistolero efectuó varios disparos en el popular sector barrial, y uno de los balazos impactó en la pierna izquierda del adolescente.

Allanamiento ataque Obrero A 3

A partir de la recolección de testimonios y del análisis de imágenes de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al presunto autor del ataque. Con esa información y con el apoyo del grupo especial COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate- se concretaron dos allanamientos el último miércoles.

Dos operativos y elementos secuestrados

El primero se realizó en una vivienda del barrio La Paz, donde se encontraban dos hombres mayores de edad. En el lugar se secuestraron nueve municiones calibre 32, seis teléfonos celulares, un morral y una base de cargador de radio HT. Además, uno de los sujetos fue notificado por encubrimiento en relación con un robo con escalamiento ocurrido en octubre, tras recuperar un morral perteneciente al damnificado de aquel hecho.

El segundo procedimiento se efectuó en un domicilio del sector de la calle Venezuela, donde no se encontraron moradores ni se logró recolectar evidencia vinculada a la causa.