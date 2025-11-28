Jura en el Senado: Soria y Marks asumieron, Villaverde sigue en suspenso

El Senado juró a 23 de los 24 electos. Marks y Soria asumieron por Río Negro, mientras el pliego de Villaverde volvió a comisión y su banca quedó vacante.

El Senado de la Nación celebró esta mañana una sesión breve pero cargada de tensión política en torno al caso de la rionegrina Lorena Villaverde . Durante la ceremonia, que inició a las 11.12 y concluyó a las 12.01, prestaron juramento 23 de los 24 legisladores elegidos en octubre . La única ausente fue la representante por la minoría de La Libertad Avanza (LLA), cuyo pliego continúa sin aprobación definitiva en medio de impugnaciones y polémica institucional.

La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel , quien logró un acuerdo previo entre oficialismo y oposición para evitar el choque político que hubiera implicado avanzar con la jura de Villaverde. En su lugar, se decidió reabrir el debate en comisión y enviar nuevamente el expediente de la rionegrina a Asuntos Constitucionales , lo que dejó a la provincia con dos juras en lugar de tres.

Con la exclusión momentánea de Villaverde, juraron los representantes de la mayoría en Río Negro: Martín Soria y Ana Marks , ambos de Fuerza Patria. La banca rionegrina por la minoría, correspondiente a La Libertad Avanza, quedó vacante hasta que se resuelva el futuro institucional de la dirigente libertaria.

La situación se destrabó tras un acuerdo entre bloques luego de que se instalara una controversia reglamentaria sobre qué tipo de mayoría era necesaria para aprobar o rechazar su incorporación: mayoría simple o de dos tercios. Ante esa incertidumbre y sin garantías de reunir los votos, el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, tomó la palabra y solicitó que el pliego "vuelva a comisión", lo que fue aceptado a mano alzada.

Martin Soria jura senador Martín Soria (Fuerza Patria) juró como senador nacional por Río Negro. Gentileza

Las impugnaciones que frenaron la jura

La semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen de mayoría en contra de Villaverde, al aceptar las impugnaciones que cuestionan su idoneidad por presuntos vínculos con Federico “Fred” Machado, empresario hoy extraditado a Estados Unidos y acusado de narcotráfico y lavado, y por el antecedente de haber intentado ingresar a ese país con cocaína hace dos décadas.

Este jueves, el Senado aprobó por unanimidad el dictamen en general sobre los títulos de todos los legisladores. Sin embargo, cuando llegó el momento de votar el artículo 2, que directamente rechazaba el pliego de Villaverde, intervino el oficialismo para frenar la definición y devolver el caso a comisión.

Ana Marks jura senadora Ana Marks (Fuerza Patria) juró como senadora nacional por Río Negro. Gentileza

Un clima institucional que se sostiene con cautela

La jornada tuvo la calidez habitual de las juras, marcada por la presencia de familiares y gobernadores, entre ellos la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

A 17 años de su último paso por el Senado, Carlos “Camau” Espínola pronunció una despedida a los legisladores salientes y pidió “cordialidad para esta nueva etapa”.

La sesión incluyó además la designación y jura del nuevo secretario Administrativo de la Cámara alta, Alejandro Fitzgerald, impulsada por Villarruel con respaldo transversal.

Embed Voy a ser directa y clara, todas las acusaciones y las falsas denuncias que se utilizaron para cuestionarme fueron investigadas exhaustivamente y en todas fui sobreseída de manera firme y definitiva, tanto en Argentina como en Estados Unidos.



No voy a seguir excediéndome en… pic.twitter.com/buWl0XX1og — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) November 28, 2025

Qué viene ahora en el caso Villaverde

El retorno del expediente a la Comisión de Asuntos Constitucionales reabre un escenario político y jurídico que mantiene a Río Negro con su representación incompleta. El senador cordobés Luis Juez pidió una rápida resolución al afirmar que la comisión “debería autoconvocarse lo antes posible con la nueva integración” para evitar un prolongado vacío institucional.

Si bien comparó la situación con antecedentes de expulsiones legislativas, Juez remarcó que Villaverde no encuadraría en ese tipo de sanciones extremas debido a la ausencia de pruebas firmes. “Ante la inmoralidad clara y manifiesta corresponde la expulsión. Pero este no es el caso”, señaló en diálogo con Mañana de Noticias.