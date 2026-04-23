Se complica la situación legal del supuesto cuatrero que escapó en lancha por el río Negro

La Justicia acusó al sujeto detenido días atrás luego de una persecución embarcada en la zona del Valle Medio. Por su magnitud, la policía lo denominó "operativo banda de los ríos"

Un hombre fue detenido en Choele Choel acusado de abigeato y resistencia a la autoridad. Fue después de una persecución por el río Negro. Los policías lo reconocieron.

La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 49 años que detenido días atras acusado de haber faenado dos animales vacunos en un campo en la jurisdicción de Pomona. Además, el imputado -quien había escapado de la policía en una lancha por el río Negro- continuará detenido por el plazo de cuatro meses cumpliendo prisión preventiva.

Según la acusación fiscal, durante la madrugada del pasado 14 de junio “esta persona junto a otras dos más – que están siendo investigadas – habrían dado muerte y apoderado ilegítimante de dos cabezas de ganado Hereford de 150 y 300 kilos respectivamente”.

“Gracias a la intervención de un vecino de otro campo, que habría escuchado detonaciones de arma de fuego, y que se comunicó inmediatamente con la Brigada Rural , personal policial pudo intervenir en el hecho, y encontrar algunas partes de los animales a orillas del rio Negro, escondidas entre vegetación”, explicó la fiscal adjunta.

Persecución embarcada

“Durante el trabajo de la Brigada, los tres hombres involucrados en el hecho, se habrían dado a la fuga en una lancha que luego fue requisada tras el allanamiento en la vivienda del hoy imputado”, agregó el Ministerio Público Fiscal.

En la medida de allanamiento, se detuvo al hombre y además se secuestraron celulares y un cartucho con signos de percusión. Mientras que en la lancha ropa y varios cartuchos.

La calificación legal por la cual el hombre quedó imputado es la de “abigeato agravado por la participación de tres o más personas, resistencia contra la autoridad todo en concurso real”, según los Artículos 167 quater inc 56, 239, 55 y 45 del Código Penal.

Lancha cuatreros

Respecto a la prisión preventiva la fiscalía tuvo presente los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento a la investigación, ya que el hombre conoce la zona y a los trabajadores de los campos involucrados, y cuenta con recursos para sustraerse del accionar de la justicia.

El defensor particular que asistió al imputado en la audiencia se opuso tanto a la formulación de cargos como a la medida.

Finalmente, la Jueza de Garantías interviniente resolvió que el hombre cumpla con el plazo de preventiva propuesto y argumentado por el Ministerio Público Fiscal.

La "banda de los ríos”

Para la policía rionegrina el procedimiento concretado tuvo una relevancia destacada y hasta lo bautizaron como “operativo banda de los ríos”. Las presunciones indican que lograron dar con un grupo delictivo que tenía a maltraer a productores rurales del sector que poseen campos que dan al cauce del río, por donde ingresaban los ladrones a bordo de lanchas. De todos modos aún faltan atrapar al menos a otros dos integrantes de la pandilla.

Pero no serían los únicos. Días antes también en la misma zona provincial la policía secuestro 127 vacas, un monto millonario de dinero, armas de fuego, balas de distintos calibres y teléfonos celulares, entre otros elementos.

Vacas abigeato Un total de 127 vacas secuestraron en el operativo: 57 no tenían marca identificatoriay las las otras 70 presentaban distintas marcas. Policía Río Negro

Un hombre de 32 años fue detenido e imputado por el delito de “abigeato agravado”. Quedó en libertad y deberá cumplir medidas de comportamiento, además de llevar una botillera electrónica, con lo que lo monitorearán por GPS.

El operativo lo ejecutaron efectivos de la Brigada Rural en proximidades a la localidad de Lamarque. Fuentes del gobierno precisaron que la tarea se inició con la requisa de un vehículo, en el que encontraron una suma que superó los $16 millones, además de una pistola calibre 9 mm cargada y un rifle de caza mayor.

Ese hallazgo, se destacó, fue el "puntapié para profundizar la investigación y avanzar con allanamientos en distintas chacras de la región".