Megaoperativo por cuatrerismo arrojó resultados sorprendentes en campos de Río Negro

El operativo se llevó a cabo en campos del Valle Medio. Fue como consecuencia de una denuncia por robo de ganado. La investigación por abigeato sigue abierta.

Un total de 127 vacas secuestraron en el operativo: 57 no tenían marca identificatoriay las las otras 70 presentaban distintas marcas.

Una denuncia por robo de ganado en la zona del Valle Medio rionegrino puso en marcha una investigación que derivó en el secuestro de 127 vacas , un monto millonario de dinero , armas de fuego, balas de distintos calibres y teléfonos celulares, entre otros elementos.

Un hombre de 32 años fue detenido e imputado por el delito de “ abigeato agravado”. Quedó en libertad y deberá cumplir medidas de comportamiento , además de llevar una botillera electrónica, con lo que lo monitorearán por GPS.

El operativo lo ejecutaron efectivos de la Brigada Rural en las últimas horas en la zona de Lamarque. Fuentes del gobierno precisaron que la tarea se inició con la requisa de un vehículo, en el que encontraron una suma que superó los $16 millones , además de una pistola calibre 9 mm cargada y un rifle de caza mayor.

Ese hallazgo, se destacó, fue el "puntapié para profundizar la investigación y avanzar con allanamientos en distintas chacras de la región".

Armas de fuego y animales de procedencia dudosa

Después de ese hallazgo se realizaron otros procedimientos en "zonas rurales" no precisadas, donde los uniformados detectaron una importante cantidad de armamento: un rifle calibre 22 con mira telescópica y más de 250 municiones de distintos calibres, entre ellas 22, 30-30, 9 mm, 32 y 44, además de cartuchos de escopeta y vainas servidas.

"Este volumen no solo llamó la atención por su diversidad, sino también por su cantidad, lo que motivó actuaciones paralelas por tenencia irregular de armas", enfatizaron las fuentes.

Pero el dato más fuerte surgió del control de hacienda. En total, se relevaron 127 vacas, de las cuales 57 no tenían marca identificatoria. Estos animales, conocidos como “orejanos”, fueron directamente incautados por no cumplir con la normativa vigente.

Plata abigeato

En tanto, las otras 70 presentaban distintas marcas, por lo que también fueron retenidos de manera preventiva hasta que se acredite su propiedad mediante documentación.

Todos los animales fueron trasladados a un predio seguro para su resguardo y verificación, con intervención de personal técnico especializado. El procedimiento demandó varias horas y contó con la participación de inspectores de Ganadería, lo que permitió garantizar un control exhaustivo.

Por otra parte, los allanamientos continuaron en distintos puntos rurales, tampoco detallados. Mientras algunos no arrojaron resultados relevantes, en otros se secuestraron elementos de interés para la causa, como teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación.

Imputado y con seguimiento satelital

Como consecuencia de las evidencias recolectadas, la causa judicial avanzó hacia la imputación del detenido, un hombre de 32 años, por el delito de "abigeato agravado".

Tras la formulación de cargos, la Justicia dispuso su libertad bajo medidas cautelares: deberá cumplir con restricciones durante cuatro meses y portar una tobillera electrónica de geolocalización, lo que permitirá monitorear sus movimientos mientras avanza la causa.

"De este modo, el operativo llevado adelante por la Brigada Rural no solo permitió dar una respuesta concreta ante una denuncia, sino también detectar un escenario más amplio de irregularidades en el manejo de hacienda y elementos vinculados, consolidando una investigación que sigue en curso", concluyó el comunicado oficial.