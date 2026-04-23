Confesó que abusó de su hijastra menor: el castigo que acordó en la Justicia

El sujeto se aprovechó de la menor en la vivienda que compartían en una localidad rionegrina. Le decía que "la amaba". Lo condenaron en un juicio abreviado en el que admitió su culpa.

Una nueva causa por el abuso sexual de una menor, en este caso efectuado por su padrastro, fue tramitada en los tribunales de Cipolletti.

Un hombre fue acusado por el abuso sexual de la hija menor de su pareja . La investigación reunió pruebas que permitió elevar la causa a juicio , el que se realizó recientemente.

La fiscal Analía Díaz describió dos hechos , ambos ocurridos en Catriel . El primero se registró entre el 1 de marzo y el 24 de septiembre de 2024 en horas de la tarde en el domicilio que compartían, cuando la niña ingresó a la habitación matrimonial en cuya cama se encontraba acostado el sujeto con pantalón y sin camisa, y se tendió arriba de él.

En esa circunstancia el padrastro identificado con las siglas FOC la tomó con fuerza de la cabeza e intentó darle un beso en la boca. No logró porque la chiquita lo esquivó corriéndole la cara, logró soltarse y se retiró de la habitación.

El siguiente episodio se produjo el 7 de enero de este año, alrededor de las 16. La víctima también ingresó al dormitorio donde FOC estaba acostado desnudo y, aprovechando la ausencia de la madre y de la abuela -quienes se encontraban en Cipolletti, la abrazó y se recostó a su lado.

Allí la volvió a abusar por encima de la ropa con su pene y le manoseaba los pechos por debajo de la ropa, mientras le decía “que la amaba”. Pero la criatura también logró zafarse y retirarse del cuarto.

Fiscalía Catriel.jpg La denuncia por abuso sexual de la comerciante fue tramitada en la Fiscalía de Catriel. Archivo

La madre luego al enterarse lo sucedido denunció al hombre, quien fue imputado por “tentativa de abuso sexual simple agravado por ser cometido contra una menor de 18 años y aprovechando la situación de convivencia preexistente (primer hecho), y por el segundo por “abuso sexual simple agravado por ser cometido contra una menor de 18 años y aprovechando la situación de convivencia preexistente”.

Entre las pruebas se destacaron la declaración de la niña en cámara Gesell, la de su mamá y la de los policías que participaron en el procedimiento investigativo.

Las partes acordaron un juicio abreviado

En la audiencia realizada semanas atrás la fiscal Díaz y la defensora Oficial Silvana Ayenao con el aval de la defensora de Menores, Alicia Merino -quien dijo que habló con la niña y aceptó la propuesta- propusieron cerrar la causa con un juicio abreviado e imponerle a FOC tres años de prisión condicional más dos años de pautas de conducta.

El acusado aprobó el acuerdo, por lo que quedó asentado que admitía su culpabilidad. Ante la postura coincidente de las partes, el juez Julio Sueldo resolvió aceptar el ofrecimiento y dictó el fallo en los términos descriptos.

En cuanto a las pautas a cumplir por el lapso de dos años, se resolvió que FOC tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros del domicilio de la víctima, como tampoco contactarla por cualquier medio. Y se si encuentra con ella ocasionalmente, deberá él retirarse del lugar.

Además, tiene que efectuar un “curso virtual de masculinidad de tres meses” y presentarse casa dos meses en la Comisaría 9na de Catriel; al Instituto de Asistencia de Presos y Liberados y al Cuerpo de Investigación Forense para someterse a una evaluación que determine si necesita de un tratamiento psicológico. El resto de las medidas son de rigor: mantener domicilio; no cometer nuevos delitos y no consumir drogas ni abusar de bebidas alcohólicas sobre todo en lugar público.

El fallo también establece que el condenado deberá ser incorporado al Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual -Reprocoins-.