Empleada municipal denunció a un compañero de trabajo por abuso sexual

Sostuvo que realizaban controles de tránsito y el hombre le habría dicho frases sugerentes y la habría tocado. El Municipio analiza la expulsión del acusado.

La Inspectora Municipal de Catriel denunció a un compañero de trabajo por abuso sexual.

Una empleada del área de Tránsito del municipio de Catriel denunció a un compañero de trabajo por abuso sexual. El hecho provocó una enorme repercusión en la localidad petrolera rionegrina, en cuya comuna hace poco tiempo ocurrió un incidente similar.

En esta oportunidad hasta la intendente Daniela Salzotto habló del tema y de manera enfática pidió despedir al hombre acusado, quien ya fue separado preventivamente del cargo.

La mujer recibe asistencia y contención dada la mala experiencia padecida. Mientras que el sospechoso habría intentado minimizar lo sucedido.

Firme decisión de la intendenta de Catriel

El ataque habría ocurrido la semana anterior durante un operativo de control vial nocturno. Según los datos trascendidos, el hombre había aprovechado que existía confianza entre ambos y le habría realizado comentarios indecorosos y la habría manoseado, por lo que la víctima frenó sus intenciones e informó a sus superiores jerárquicos. Supuestamente habría dos testigos, informó el sitio Catriel 25 noticias.

La intendente Salzotto confirmó la presentación de una denuncia penal y anticipó que el sujeto ya fue separado del cargo y que será exonerado de inmediato, una vez que se completen los pasos administrativos necesarios.

daniela salzotto catriel

“Este tipo de comportamientos no debe existir”, enfatizó la jefa comunal en una entrevista radial. Sostuvo que el Poder Ejecutivo local actuará “con firmeza y en tiempo y forma” y adelantó que la Junta de Calificación y Disciplina se encuentra en pleno proceso de evaluación y que dictará una resolución en el corto plazo.

“Mi moción ya fue trasladada y la decisión va a ser firme”, subrayó, al tiempo que aclaró que este tipo de conductas no son corrientes, y que hay que erradicarlas.

“Esto no es normal. Es acoso, es abuso, es agresión. Como comunidad tenemos que dar una respuesta firme”, expresó. En esa línea, subrayó la necesidad de generar un cambio cultural que impida la repetición de estos hechos.

Salzotto pidió que se resguarde la identidad de las personas involucradas para evitar revictimizar a la trabajadora municipal y cuestionó la difusión de versiones inexactas que, según indicó, “generan desinformación y falsas alarmas”.

El hombre acusado intentó defenderse alegando que había sido un hecho de menor trascendencia. Desde el Municipio indicaron al respecto que hizo un descargo informal, en el que habría intentado minimizar lo ocurrido al señalar que se trató de una situación “de juego”, argumento que fue rechazado de plano por las autoridades.

El antecedente

El Municipio de Catriel ya fue sacudido por incidente similar en el año 2023, cuando una mujer, que padece una discapacidad, denunció haber sido abusada por un jefe.

El ataque sexual se produjo en el Vivero Municipal y además del testimonio de la víctima en la investigación se aportaron como prueba relevante las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar.

El video, que llegó al despacho de la jefa comunal, mostraba cuando ambos caminaron hacia un baño, donde se sospechaba que habría ocurrido el abuso. El sujeto, que ostentaba un cargo superior al de la víctima, fue despedido.