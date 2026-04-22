Brutal ataque en un partido de fútbol amateur: golpearon al árbitro y terminaron imputados

Tres jugadores fueron imputados por agredir al árbitro y a un juez de línea en un partido. Hubo golpes, patadas y lesiones.

El ataque ocurrió durante un partido entre equipos que representaban a empresas petroleras. Foto: Gentileza.

Lo que debía ser un encuentro deportivo terminó en una violenta agresión . Tres hombres fueron imputados por atacar a un árbitro y a un juez de línea durante un partido entre equipos que representaban a empresas petroleras de una liga local en Catriel .

La audiencia se realizó de manera virtual en el Foro Penal de Cipolletti , donde la Fiscalía formuló cargos por lesiones leves en contexto de espectáculo deportivo.

El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2025 , en medio de un partido entre los equipos Transporte Hernández y Medanito .

Todo comenzó cuando el árbitro expulsó a un jugador tras una agresión previa al juez de línea. Lejos de calmarse, la situación escaló rápidamente.

Golpes, patadas y un árbitro en el suelo

Según la acusación, uno de los jugadores le dio un golpe de puño en el rostro al árbitro, mientras que otro lo atacó por detrás con otro golpe en la nuca.

Cuando el árbitro cayó al suelo, fue nuevamente agredido: le dieron una patada en el cuerpo mientras se encontraba arrodillado, provocándole lesiones en la boca.

También atacaron al juez de línea

El juez de línea que intentó intervenir para frenar la agresión a su compañero también fue golpeado por los jugadores. Recibió un puñetazo en el pómulo izquierdo que lo derribó, lo que le provocó una lesión en esa zona.

Las lesiones de ambas víctimas fueron certificadas como leves, con menos de 30 días de curación.

El defensor oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal, y la jueza de Garantías resolvió tener por formulados los cargos y abrir la etapa penal preparatoria por cuatro meses.