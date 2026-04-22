Conmovedora despedida al Tecla Farías, el mozo cipoleño que murió trágicamente

El deceso de conocido vecino generó en un profundo pesar en la comunidad. La gente lo recordó por su buen corazón y el oído siempre dispuesto para escuchar a los clientes.

Aún retumba en las redes sociales el trágico fallecimiento de Jorge Farías , el “Tecla”, el mozo de Cipolletti que dejó un imborrable recuerdo en la gente.

El conocido vecino de 60 años de edad fue encontrado sin vida en su casa del barrio Arévalo el lunes por la noche. Hubo un operativo con la participación de la Fiscalía, Policía, Bomberos y personal de Salud. Las primeras conclusiones que el inmueble estaba totalmente cerrado y que no presentaba muestras de violencia como para considerar indicios de criminalidad.

De allí que tome fuerza la hipótesis que habría fallecido por intoxicado por inhalación de monóxido de carbono debido a la posible falla de un artefacto de calefacción.

De todos modos, el Ministerio Público Fiscal ordenó trasladar el cuerpo a la morgue judicial de General Roca para efectuarle la autopsia que confirme las causas del deceso.

Bar Cappucchino Cappuccino, donde Farías trabajó durante años. Gentileza

Farías era ampliamente conocido en la ciudad y tenía una lista larga de amigos. Muchos de ellos se acercaron al lugar donde se produjo la tragedia.

Era mozo de oficio, y de los buenos, de esos que no anotaban el pedido y lo llevaba a la mesa con admirable exactitud.

Durante años trabajó en el bar ubicado en la calle Roca, a metros de la Comisaría Cuarta, cuando se llamaba Cappuccino, y donde se erigió en una institución.

Ni bien se conoció la triste noticia, innumerables mensajes de dolor y acompañamiento a su familia y amigos aparecieron publicados. En muchos casos contaron la relación que los unió y las circunstancias vividas que alojaron al Tecla (apodo seguramente ganado por el jugador de fútbol) en el corazón de los cipoleños.

Adiós al mozo, al amigo, al confidente

"Jorgito, quien le preparaba a mis nietos helado de chocolate con "copa de flor". Quien era confidente, amigo, custodio de sobres, libros y escritos que nos dejábamos entre colegas por su intermedio... que descanses en paz. Formarás parte de mis mejores recuerdos”, escribió Lina en el Facebook del periodista Miguel Parra, donde se cuentan por cientos los comentarios.

“Que triste Jorgito, tuve el placer de trabajar en el café, con él me quedan sus enseñanzas y los lindos recuerdos compartidos”, agregó Emilia con el mismo tono de pesar.

Claudia también evocó al Tecla con cariño: “Qué tristeza! Ir con mis hijos y tener esa charla con ellos, el diario a tiempo de cada mañana. Pero más que nada recuerdo esa bondad de la palabra porque ahí fui cada día de juicios y mañanas difíciles. Que Dios te abrace fuerte”.

"Buen viaje amigo, fue un verdadero placer haber compartido y aprendido de uno de los mejores del valle", manifestó Martín.

"Siempre alegre y atento, tan buena persona. Quedarán en mi memoria los recuerdos en el club", enfatizó, Sandra.

Recuerdos de clientes del mozo en Capuccino

Natalia recordó que "cuando trabajaba en la confitería de la Roca yo trabajaba al lado y cuando estaba embarazada de mi primer hijo siempre me llevaba algo para desayunar. Muy atento muy simpático. Una linda persona . Que triste noticia".

Florencia agregó que “Jorge era un amor, durante años Cappuccino era el ´aguantadero´ de mi mamá, mi tía y otros. Jorge era un genio, un ´señor mozo´ de los que ya no quedan, fue un gran placer el haberlo conocido”.

“Tremendo mozo, el mejor que vi, cuando íbamos a Capuccino con mis compañeros a la mañana, éramos un montón, le pedíamos de todo y él no anotaba nada, todo lo memorizaba y no se equivocaba nunca. Un capo”, enfatizó Ariel.

Mientras que Luis sostuvo que “la vida nos dio la oportunidad de conocernos, y tener en varias ocasiones compartir una mesa de diálogo sincero. Ojalá Dios me dé la fortuna de verte en el cielo otra vez”.

Fueron tantos los posteos que Maly, hija del Tecla, también publicó el suyo en agradecimiento. “Orgullosa del gran tipo que fue mi padre, esto lo demuestra”, resaltó.