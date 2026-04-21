Encontraron muerto a un conocido vecino y presumen que fue por inhalación de monóxido de carbono

El cuerpo fue hallado el lunes por la noche en una vivienda del barrio Arévalo. El lugar estaba cerrado y no se detectaron indicios de criminalidad.

Comnoción en el Arévalo. Hallaron muerto a un vecino y se investiga si fue por inhalar monóxido de carbono.

Un hombre de 60 años de edad fue hallado sin vida en una vivienda ubicada en la calle Vicente López y Plazas 656, en el barrio Arévalo de Cipolletti y se presume que fue víctima del monóxido de carbono .

El cuerpo fue encontrado el lunes por la noche, y motivó el despliegue de un operativo coordinado por el Ministerio Público Fiscal con la participación de la Policía , Bomberos Voluntarios y personal de salud . En tanto que el equipo del Gabinete de Criminalística trabajó en la realización de los trabajos periciales de rigor.

El lugar fue acordonado para preservar la escena, lo que generó una marcada conmoción entre vecinos del sector. Muchos de ellos se acercaron a verificar qué había sucedido.

Fallecimiento Farías B Arévalo

Fuentes judiciales informaron que el inmueble se encontraba complemente cerrado y que no se habían detectado signos de criminalidad.

Por ese motivo se investiga la posible intoxicación con monóxido de carbono, un gas se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales tales como leña, carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gas oil o nafta.

De todos modos y pese a los contudentes indicios, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de General Roca para efectuarle autopsia, y poder confirmar la causa de la muerte.

Conmoción y dolor en el barrio Arévalo

La noticia del fallecimiento del vecino generó una fuerte conmoción en el barrio Arévalo y mucha gente, entre ellos amigos de años, se acercaron a la vivienda al enterarse lo sucedido. Hubo escenas de desconcierto y muestras de dolor.

Con el correr de las horas se confirmó que la víctima era Jorge Jesús Farías, muy conocido por haber trabajado durante varios años como mozo en un bar situado sobre la calle Roca, a metros de la Comisaría Cuarta.

Cómo evitar al “asesino invisible”

Con las bajas temperaturas en la región del Alto Valle se encienden las alarmas ante el riesgo de sufrir intoxicaciones con el monóxido de carbono, denominado el “asesino invisible”.

Se trata de un gas venenoso, sin color ni olor, que se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales tales como leña, carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gas oil o nafta. La inhalación e intoxicación por monóxido de carbono produce que se remplace al oxígeno en el torrente sanguíneo por este gas. En consecuencia, la falta de oxígeno daña el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo.

monóxido de cárbono

Una de las claves es mantener una ventilación adecuada de la vivienda, para evitar la concentración del gas en caso de una combustión incompleta, sea con estufas a leña o calefactores a gas.

Para quienes tienen acceso a la red de gas natural, es recomendable realizar mantenimiento de los artefactos con un gasista matriculado. Y, al tenerlos encendidos, verificar que la llama sea azul.

En las viviendas sin gas, para evitar la concentración de monóxido, hay que encender y apagar los braseros y estufas a leña fuera de la casa -de ser posible- y apagar las llamas antes de dormir. En esos casos, se destaca que es imprescindible mantener una vía de ventilación constante.