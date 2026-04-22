Femicidio de Silvia Cabañares: otorgan la prisión domiciliaria para Segobia y la familia denunció "impunidad"

El único acusado del homicidio permanecerá detenido con tobillera electrónica. La familia denunció que esta acción provocará la manipulación de los testigos, muchos de ellos en situación de calle.

La Justicia de Río Negro definió otorgarle la prisión domiciliaria a Gonzalo Segobia , el único imputado por el femicidio de Silvia Cabañares . El hombre permanecerá detenido con la tobillera electrónica hasta la definición de su situación procesal en la audiencia fijada para el 7 de mayo próximo.

Segobia está detenido como partícipe necesario del homicidio en contexto de violencia de género . El femicidio tuvo lugar en Balsa Las Perlas , cuando encontraron el cuerpo de la mujer el 26 de agosto de 2023.

La Justicia declaró admisible el recurso de impugnación presentado por la querella de la familia, pero fue con carácter devolutivo, es decir, se revisará la decisión de la jueza con el imputado detenido en su domicilio.

El cuestionamiento por la prisión domiciliaria

Gabriela Suppicich, representante de la familia de Cabañares en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “Muchas veces cuando se deja la situación como está se habla de un recurso suspensivo, es decir, dejan en suspenso la decisión de la jueza hasta que se resuelva lo que está planteando la querella. Acá no, acá se define que vaya a prisión domiciliaria en la casa donde asesinaron a Silvia ”.

Suppicich explicó que la decisión de otorgarle la prisión domiciliaria a Gonzalo Segobia es una “señal” que desprotege a los testigos del caso y condiciona su testimonio. Ya que muchos de los testigos citados en la causa, se encuentran en una situación de vulnerabilidad e incluso en situación de calle.

"Faltaron recursos para investigar"

“La verdad que es un golpe, hay que ver que pasa el 7 de mayo y el hecho de haber extendido la investigación, porque se están investigando otras líneas, otras personas, pero la realidad es que faltaron recursos para investigar”, agregó.

“Para la familia de Silvia se trata de un acto de impunidad. Desprotege a testigos, nosotros tenemos que comprender que son testigos muy vulnerables, algunos viven en situación de calle, es un llamado de atención a que hay una situación de impunidad frente a este femicidio” indicó Supicich.

La referente cuestionó los tiempos de la justicia, ya que el femicidio sucedió el 26 de agosto de 2023 y el paso del tiempo afecta la preservación de pruebas, las declaraciones de los testigos y deteriora la causa en general.

“A Silvia la asesinaron en el 2023 y ya vamos para los tres años y esta causa no avanza, por eso también la bronca. Los gobiernos, el Estado no avanza en cuestiones de investigación. Acá interviene la Justicia de Neuquén y de Río Negro”, agregó Supicich.

La intervención de la Justicia

El homicidio de Silvia sucedió en Balsa Las Perlas y es investigado por la Justicia de Río Negro pero también cuenta con la intervención de la Justicia de la provincia de Neuquén, donde fueron condenados cuatro hombres por el delito de abuso sexual grupal.

El abuso sexual sucedió en una vivienda del barrio Confluencia de la capital neuquina, por esta razón, la Justicia de Neuquén intervino en la causa de Silvia. Sin embargo, la familia de Silvia considera que los responsables del asesinato son personas de Neuquén. También descartó que Segobia sea considerado “un perejil” de la justicia, ya que es considerado partícipe necesario del homicidio.

“A Silvia la asesinaron en Balsa Las Perlas, Río Negro, pero ella vivió toda su vida en Neuquén. La gente que la asesinó vive en Neuquén, los que abusaron de ella son de Neuquén. Entonces para nosotros hay una responsabilidad del Gobierno de Neuquén y de Río Negro”, concluyó Supicich.