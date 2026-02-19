Confirmaron la prisión preventiva de Gonzalo Segovia por el femicidio de Silvia Cabañares

La defensa del único imputado pidió la revisión de la medida. Pero nuevamente se la confirmaron, y además extendieron en plazo de la investigación.

Gonzalo Segovia seguirá en prisión preventiva por el femicidio de Silvia Cabañares. Ordenaron trasladarlo a un Establecimiento Penal.

El juez Guillermo Baquero Lazcano resolvió la continuidad de la prisión preventiva de Gonzalo Segovia , único imputado y detenido por el femicidio de Silvia Cabañares ocurrido en agosto de 2023 en Balsa Las Perlas .

El magistrado también ordenó el traslado a un penal y confirmó la prórroga del plazo de investigación por el término de dos meses.

La audiencia fue requerida por la defensa de Segovia, encabezada por Sebastián Perezzoli , desde donde se pidió revisar la medida cautelar , y se llevó a cabo este miércoles en los tribunales de Cipolletti, donde se concentraron grupos de familiares y allegados de ambas partes , por lo que se vivieron momentos de tensión.

Silvia Cabañares .jpg El cuerpo de Cabañares apareció en agosto del 2023 en un basurero de Las Perlas. La mujer había denunciado poco antes una violación en manada. Archivo

El magistrado escuchó los argumentos de Perazzoli, quien reiteró que su defendido no formaba parte del círculo íntimo de la víctima ni conoce a los testigos -el argumento central de su detención-, por lo que no hay manera de entorpecer la investigación.

El plazo de la investigación sobre el femicidio de Silvia Cabañares

Sobre el plazo de investigación, pidió que se ponga como fecha límite para el ingreso de información a la causa el 3 de febrero, aludiendo que se estarían produciendo las pruebas que se dijo.

“Solicitó señor juez que se revoque la prórroga del plazo de investigación y disponer la libertad”, indicó el defensor particular en la audiencia.

ECP SILVIA CABAÑARES (101) El fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna y el abogado querellante, César Alfaro. Estefania Petrella

El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, explicó que todas las investigaciones tienen problemas. Pero que están poniendo todos sus esfuerzos para resolverlos.

“Estamos trabajando en reunir evidencias, precisamos la participación del imputado. Estamos cumpliendo con la ley, siendo objetivos, precisando la conducta. Somos objetivos. Por eso, una vez que se precisó la conducta del imputado, pedimos la reformulación de cargos”, respondió.

Sobre el peligro de entorpecimiento de la investigación, dijo que aún sigue vigente y que la única protección es mantener la prisión preventiva.

ECP SILVIA CABAÑARES (94) Estefania Petrella

El juez de revisión explicó en la audiencia que la situación no ha cambiado. Que lo único que cambió procesalmente es que el señor en vez de ser señalado como autor es señalado como partícipe necesario.

“El fiscal tiene la obligación de actuar, de investigar, y cuando sospecha de la participación de una persona tiene la obligación de llevarlo ante un juez y sostener qué evidencias tiene. Y ante al cambio de una situación, el fiscal tiene la obligación también de explicarlo ante un juez y solicitar un mayor plazo para la investigación. Esto es razonable”, detalló el magistrado.

El juez confirmó la resolución que tomó la jueza que había otorgado dos meses más de plazo de investigación, la prórroga de la prisión preventiva y el traslado a un establecimiento penal dispuesto por el Servicio Penitenciario Provincial.

Tensión en las afueras del juzgado

Como ha ocurrido desde que Segovia quedó involucrado en el caso, familiares y conocidos se concentraron en las afueras del edificio judicial, sobre la calle España, para reclamar ruidosamente por su inocencia. Los manifestantes llegaron nuevamente vestidos con remeras y pecheras con el rostro del imputado, pancartas que expresan la demanda, bombos y redoblantes.

Tensión en tribunales de Cipolletti por audiencia del femicidio de Silvia Cabañares

En tanto que en la esquina de España y Urquiza -a pocos metros de distancia- se instalaron allegados a la víctima, encabezados por su mamá, Flavia Currumil, quien es querellante en la causa. En este caso nuevamente estuvieron acompañados por referentes del Partido Obrero y de organizaciones gremiales como Unter y ATEN.

Por momentos se interrumpió el tránsito vehicular y tuvo que concurrir la policía para controlar que se no se produjeran hechos de hostilidad. En la audiencia anterior, realizada el 2 de febrero, en la que recalificaron la acusación de Segovia de coautor a partícipe del hecho, gente de su entorno increpó a funcionarios de la fiscalía y a trabajadores de prensa.