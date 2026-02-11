El acusado por el femicidio de Silvia Cabañares va a juicio por una causa vinculada a armas

Es Gonzalo Segovia, el único detenido por el caso ocurrido en Las Perlas. En un allanamiento le encontraron una escopeta y un revólver, sin la habilitación legal.

Gonzalo Segovia, el acusado por haber participado en el femicidio de Silvia Cabañares, seguirá detenido en prisión preventiva.

Este miércoles se realizó el control de acusación contra Gonzalo Segovia , el único imputado y detenido por el femicidio de Silvia Cabañares, ocurrido en agosto de 2023 en Balsa Las Perlas .

En este caso Segovia es investigado por la tenencia ilegal de armas de guerra . En septiembre del año pasado el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por ese delito.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 24 de abril de 2025 en Las Perlas , en el domicilio del imputado , en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por el homicidio de Cabañares.

Una escopeta y un revólver

Hasta ese lugar llegó personal de la Brigada de Investigaciones junto autoridades judiciales y procedieron al allanamiento de la propiedad, ordenado por la jueza de Garantías.

En el operativo se constató que el Segovia tenía en su poder y sin la debida autorización legal dos armas de fuego, una escopeta de hombro calibre 12 marca “Invicta”, y un revólver calibre 38 Special de tambor basculante con capacidad para seis cartuchos. Ambas se encontraban escondidas en un ropero.

Según la Fiscalía, las armas eran aptas para efectuar disparos y el imputado carecía de la correspondiente autorización legal que habilite su tenencia.

En la audiencia, el fiscal ofreció los testimonios de policías e integrantes del Gabinete de Criminalística que trabajaron en el procedimiento, documental como la orden de allanamiento y el acta de constatación, sumado a las armas como evidencias principales.

El defensor particular no hizo objeciones y sólo sumó el testimonio de la pareja del imputado. Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que está previsto que el debate sea con un juez unipersonal debido a que la pena en expectativa para este tipo de delito es de ejecución condicional.

Recalificaron la acusación

Gonzalo Segovia, de 29 años de edad, fue detenido en abril del año pasado en el allanamiento en en el que le secuestraron las armas. A los pocos días lo imputaron con prisión preventiva por el delito de “homicidio agravado por femicidio y alevosía”.

Sin embargo en una audiencia realizada el 2 de febrero último, un día antes de que venciera la prisión preventiva que ya había sido prorrogada, le volvieron a ratificar la medida, pero además por la fiscalía pidió recaratular la acusación por “partícipe necesario”.

La hipótesis de la Fiscalía indica que el imputado circulaba en su auto VW Gol por la zona del barrio Confluencia de Neuquén junto a dos hombres que aún no fueron identificados, y se encontraron con la mujer. La hicieron subir y la llevaron a Las Perlas, donde consumieron drogas y alcohol. En este contexto se produjo el ataque mortal, en el que Segovia no habría participado en forma directa según la nueve línea investigativa.

Víctima en extrema vulnerabilidad

Silvia Cabañares tenía 28 años y era paciente psiquiátrica, ya que padecía de esquizofrenia, además de ser adicta a las drogas. Por eso se consideró que su condición era de extrema vulnerabilidad.

La mañana del 26 de agosto de 2023 su cadáver apareció tirado en un basural ubicado al sur de Balsa Las Perlas. La habían golpeado salvajemente al parecer con una botella de vidrio y le habían dado 17 puñaladas. La muerte fue con el vidrio del envase, que le seccionó la yugular.

Manifestación femicidio Cabañares 261023 C.jpg La familia de la víctima junto a conocidos y militantes políticos realizaron diversas marchas para esclarecer el femicidio. Archivo

Durante los primeros meses la investigación se movió con lentitud. Hasta que apareció un dato escalofriante: poco antes del crimen había sido víctima de una violación en la que intervino un grupo de hombres en Neuquén. Cuatro de ellos fueron hallados culpables en un juicio por jurados populares que se hizo en la ciudad capital: Raúl Horacio Vidal, Jairo Luciano Laurín y Félix Darío García. Un quinto sujeto, Oscar Alejandro Guerrero, fue responsabilizado como partícipe necesario.

Una de las hipótesis que surgió de la investigación vinculó su femicidio con la violación, pero no encontraron pruebas para incriminar a los condenados.

La familia de Cabañares ha realizado múltiples marchas en reclamo del esclarecimiento del femicidio.