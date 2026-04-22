Recuperaron en el Anai Mapu el carro que robaron frente a una iglesia

Efectivos de la Comisaría 45 lo encontraron este miércoles en una casa del barrio 2 de Febrero. Lo habían robado la semana anterior en La Esmeralda y Arenales.

Policías de la Comisaría 45 recuperaron en un allanamiento un carro que habían robado de la vía pública.

Policías de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu de Cipolletti allanaron una vivienda del sector y recuperaron un carro fabricado de manera artesanal que días atrás habían robado en la calle La Esmeralda casi Arenales, en plena vía pública.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana de este miércoles en un domicilio del barrio 2 de Febrero , en la zona norte de la ciudad.

Los efectivos encontraron en el interior de la propiedad el rodado que habían ido a buscar: de un eje, color negro y un logo de velocidad con la inscripción “80” en la parte de atrás.

Como resultado del procedimiento se le informó al morador de la casa que debía acercarse a la brevedad a la comisaría para notificarlo de la causa que se le abriría en su contra -en principio-, por el delito de encubrimiento.

Se lo llevaron de la calle

El carro había sido robado el domingo 12 de abril último. El dueño, que vive en Fernández Oro, denunció en la Comisaría 26 de esa localidad que se había trasladado a Cipolletti y dejó estacionada su camioneta Renault Logan con el carro enganchado en La Esmeralda casi Arenales, frente a una iglesia evangélica.

Sostuvo que alrededor de las 16 advirtió que ya no estaba. En la presentación que hizo en Fernández Oro por ser su lugar de residencia, precisó que el vehículo era de fabricación artesanal, de un eje, negro, con un calco que indica “80” en la parte posterior con una chapa (101-NGD-888) en el mismo sector.

Por jurisdicción, la causa investigativa se tramitó en la Comisaría 24, del barrio Don Bosco, donde lograron recabar información que llevó a los uniformados hasta la casa del barrio 2 de Febrero, donde efectivamente lo encontraron.

Por el tamaño del carro se presume que los ladrones lo acoplaron a otro vehículo para transportarlo. La esquina donde sucedió, además de contar con semáforos, tiene cámaras del seguridad del sistema 911.

Las víctimas del robo, hermanos emprendedores

Las víctimas del robo, Miguel, Gustavo y Oscar Conejeros son tres hermanos que se las rebusca con el alquiler de sillas para fiestas y eventos y usaban el carro para trasladarlas. El robo “nos deja stand by, literalmente nos parte al medio”, lamentaron ante la consulta de LM Cipolletti.

El carro lo construyeron con sus propias manos, en forma artesanal y lo enganchaban a su vehículo para trasladar el material.

“Estaba vacío el carro en el momento del robo. Yo había transportado andamios para los parlantes de la iglesia, que por el tema de la altura ayudan. Esa fue la razón por la que estuvo estacionado allí afuera buena parte del día el carro”, amplió lleno de impotencia tras el robo.

"No me sacaron la bocha del auto sino solamente el carro, el que se lo llevó tenía todo el sistema de enganche que remolcó el carro, eso es evidente", dijo Miguel Conejeros.

Las víctimas del robo habían notado que en la esquina de la iglesia había cámaras y tenían expectativas en que las imágenes permitieran determinar quién lo robó y recuperarlo, para poder volver a trabajar.