El indignante hecho que frustra el sueño emprendedor de tres jóvenes hermanos de Cipolletti

“No sabemos cómo vamos a continuar, esto nos parte al medio”, aseguran Miguel, Gustavo y Oscar mientras esperan novedades. ¿Qué les pasó el domingo?

Los tres hermanos emprendedores que la están pasando mal por un hecho ocurrido en Cipolletti el domingo.

Un indignante episodio frenó el impulso emprendedor de tres jóvenes hermanos oriundos de Cipolletti que ahora admiten con angustia : “No sabemos cómo vamos a seguir adelante” .

Resulta que Miguel, Gustavo y Oscar Conejeros se las rebuscaban con el alquiler de sillas para fiestas y eventos y en las últimas horas fueron víctimas de un hecho de inseguridad que “nos deja stand by, literalmente nos parte al medio”, lamentan.

Los muchachos tienen como herramienta esencial un carro que construyeron con sus propias manos , en forma artesanal y enganchan a su vehículo para trasladar el material. Y el domingo se lo robaron en pleno Cipo .

El que cuenta en primera persona detalles del repudiable hurto es Miguel, quién estuvo en el lugar del lamentable ilícito ocurrido este fin de semana.

carrito

“El domingo estaciono el carro en calle Esmeralda, entre Falucho y Arenales. Nos congregamos en el templo Alianza Cristiana sobre Esmeralda 1586 donde les hago el sonido, porque también tengo conocimientos del tema. A las 16, cuando pretendí retirarme el carrito ya no estaba ”, comenta el joven en declaraciones a LM Cipolletti.

“En realidad estaba vacío el carro en ese momento, yo había transportado andamios para los parlantes de la iglesia, que por el tema de la altura ayudan. Esa fue la razón por la que estuvo estacionado allí afuera buena parte del día el carro”, amplía lleno de impotencia.

Los hermanos ya pudieron realizar la denuncia policial

“Recién ayer me tomaron la denuncia, tras algunas confusiones -fuimos a la Comisaría 24 primero porque es la jurisdicción-, me terminé presentando en la sede policial 26 de Fernández Oro, donde vivo actualmente y ellos se pondrían en contacto con la policía cipoleña”, explica.

“Sabemos que hay una cámara a metros de donde fue el robo y estamos atentos a ver si se puede ver algo del vehículo que me lo remolcó. No me sacaron la bocha del auto sino solamente el carro, el que se lo llevó tenía todo el sistema de enganche que remolcó el carro, eso es evidente”, reflexiona.

La historia del emprendimiento familiar

“Siempre la peleamos, estamos hace algunos años y si bien en 2025 nos fue mejor, teníamos ahora 3 eventos en carpeta. Uno para dentro de dos semanas, una entrega para Bariloche que era un buen negocio y la tuvimos que descartar”, confía con tristeza la chance desperdiciada por culpa ajena.

“Al carro lo construimos nosotros de manera artesanal. Desde finales de 2022 a febrero de 2023 lo estuvimos armando con amor, no tiene tanto uso. Le estábamos haciendo mantenimiento, le habíamos sacado luces, todo, lo íbamos a pintar y poner en condiciones. Hasta que surgió este inconveniente, que nos liquida y nos genera tanta amargura”, expresa.

Tres hermanos sumamente unidos

“Respecto al negocio de alquiler no sabemos cómo vamos a continuar”, se sincera.

“Somos tres hermanos muy unidos, fíjate que nos mudamos a Oro, compramos un terrenito y fuimos construyendo nuestras casa una al lado de la otra”, redondea.

Los muchachos también piden ayuda a los vecinos que puedan aportar pistas para encontrar el carrito que tantas satisfacciones les trajo y que necesitan como el agua. Son laburantes, quieren progresar, pero un robo les arruinó por ahora el negocio. De esas situaciones que tanto indignan y pasan, también, en nuestra bendita ciudad.