Se mudó a Cipolletti para abrir un comercio y denuncia al correo en dramático relato: "Nos dejan en la calle"

La grave denuncia de Pablo, que asegura que en el camino "se perdió una fortuna" y aporta cifras impactantes. Un increíble caso, contado en primera persona.

Se mudó a Cipolletti con su familia desde Tierra del Fuego para instalar un negocio de indumentaria femenina , con el sueño de encontrar aquí un lugar propicio para crecer. El 27 de mayo va a cumplirse un año desde que arribaron a la zona para radicarse en nuestra ciudad y apostar al emprendimiento comercial como medio de vida .

Sin embargo, denuncia que el fondo de comercio , estimado según Pablo Regner en casi 400 millones de pesos , nunca llegó a destino e inexplicablemente se perdió en el camino. “Pasó el tiempo, nos comimos los ahorros y nos dejan en la calle . Si hasta tuve que laburar de cualquier cosa este tiempo. El correo no se hace cargo y recurrimos a la vía legal", revela a LM Cipolletti .

El envío se hizo “por la empresa Andreani” y la carga se dividía en dos partes: por un lado los muebles para equipar la casa que alquilaron y por otro el negocio completo en cuatro palets con la mercadería con la que pensaban abrir el local.

andreani

“Nos pegaron dos mazazos en la rodilla y nos tiraron de un piso 20 con todo esto… Hay un juico en marcha que está llevando un estudio jurídico de Cipolletti. Pero esto va para largo y estamos desesperados. Somos una familia clase media alta, con un hijo de 8 años y ya debemos 4 millones del alquiler de la casa”, revela el drama a LM Cipolletti.

En 2023 el hombre dejó el rubro petrolero y se dedicó de lleno al comercio en su ciudad. Ahora se encuentra sin el pan y sin la torta, porque no puede abrir el local y tampoco consigue empleo en el petróleo.

“Vinimos a la región sin conocer, con ahorros para poner el negocio, traíamos capital completo y plata para a futuro poner otro. Pero esto que pasó, que apenas recibimos algunas cosas de la casa y solo tres maniquíes del negocio, es una cosa de locos”, cuestiona.

image El expediente judicial.

“Solo el negocio completo vale más de 400 millones de pesos: tenemos ropa etiqueta, ropa nueva, multimarcas, vestidos de 300 mil pesos. Lo traíamos completo, montado, cartelería, computadoras. Andreani no me entregó nada más de eso”, se queja.

La secuencia de la denuncia tras la mudanza del comerciante

“El 8 de junio llegó la carga a Neuquén, gestiono todo para que lo traigan a Cipolletti, descargo cosas de la casa y me llama la atención que llegan los maniquí que tendrían que venir con las cosas del negocio. Tenemos documento fiscalizado por ARCA con todo completo, mudanza de casa y comercio”, explica.

“Cuando llegan las cosas a Cipolletti me pongo a rastrear lo del negocio, contacto al jefe de logística de Andreani de Tierra del Fuego, quien rastrea la carga y me dice que estaba en camino. Salió todo embalado, precintado y entonces consulto al jefe de logística de Neuquén”, amplía su relato.

“Me avisan del depósito de Neuquén que encontraron un colchón, sin embalar, sin nada. Era lo nuestro, estaba tirado. Me hacen firmar el papel con número de guía, era solo la cama. Agustín, gerente de Andreani de Neuquén, me asegura que todo pasó al deposito de Andreani a Berazategui y no saben por qué se abren los palets. Se perdió todo el negocio”, cuenta indignado.

"Nunca más tuve respuestas de Andreani"

“Nunca más tuve respuestas desde allí. El 15 de julio me ponen en sistema como que la carga fue entregada, se agarran del papel que me hicieron firmar para que me traigan la cama. Se pisan, admiten que mi carga estaba en el depósito de Berazategui y que me lo iban a traer en un camión y luego me ponen entregado ”.

“Hicimos la denuncia correspondiente, tuvimos dos mediaciones en noviembre y Andreani me quiso dar 700 mil pesos, una burla realmente. El 1 de febrero de este año, tras la feria judicial, se hizo la presentación del juicio y 13 de marzo obtuvimos la respuesta a la demanda de forma negativa de parte de Andreani. Todo está en proceso legal para apertura de pruebas como mi celular, mensajes… El fondo de comercio completo nos quitaron”, lamenta.

justicia indemnización

Dentro de todo rescata que “por suerte no llegamos a alquilar el local del comercio, ya se nos terminaron los ahorros, quedamos en la calle”.

“El 20 de junio se vence el contrato de la casa y estamos generando deudas, debo 4 millones a la dueña en el barrio Arévalo. Sabemos que en Andreani Cipolletti hicieron seguimiento y pedido de denuncia y Neuquén la dio de baja”, culmina. ¿Cómo seguirá este caso?