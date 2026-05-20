Cipolletti lanzó un registro para regularizar feriantes y emprendedores locales

La convocatoria apunta a los artesanos y productores que no están inscriptos en ferias reguladas por la Municipalidad. Una vez registrado, se entregará una credencial.

Muchos feriantes dependen económicamente de las ferias para obtener el sustento, por eso se impulsó el registro municipal. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti lanzó un registro destinado a emprendedores, productores y feriantes que no están inscriptos en ninguna feria municipal. El objetivo es acompañar y regularizar la actividad para las personas que desarrollan emprendimientos por fuera de las ferias y espacios de venta organizados.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Dirección de Comercio , dependiente de la Secretaría de Fiscalización para fortalecer la economía social en diferentes sectores de la ciudad.

El secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga , explicó que antes de la apertura del registro se realizó un relevamiento social y comercial junto al área de Desarrollo Humano de la provincia de Río Negro.

“Identificamos a los emprendedores, ya que hay muchas familias que dependen de ese ingreso, por ello creemos que es necesario que estén regulados y cuenten con un acompañamiento activo desde el municipio”, indicó Zúñiga.

Feria de economía popular 2.jpg Los feriantes registrados obtendrán una credencial. Archivo

El registro permitirá el acceso a información precisa sobre la cantidad de emprendimientos locales, con el objetivo de facilitar la planificación de políticas públicas y otorgar el acompañamiento técnico desde diferentes áreas municipales.

¿Cómo inscribirse?

Actualmente, el relevamiento se desarrolla de forma presencial en la delegación municipal ubicada en calle Brentana 571, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. La atención está dirigida exclusivamente a los interesados que no estén inscriptos en otras ferias reguladas por el municipio.

Feria Economía Social La feria de economía social se desarrolla cada fin de semana en Cipolletti.

Quienes deseen registrarse deberán presentar fotocopia del DNI con domicilio actualizado, antecedentes provinciales y nacionales, además de la negativa de ANSES. Desde el área municipal aclararon que toda la documentación presentada quedará sujeta a verificación antes de avanzar con la inscripción formal.

Una vez verificada la documentación presentada, se les otorga una credencial con la información básica sobre los productos que comercializan. El objetivo es blanquear la situación de los feriantes y regularización su situación en torno a la documentación.

feria-de-la-economia-social.jpg Los ingresos de los feriantes dependen de las ferias y otros espacios de comercialización de sus productos.

Desde la Municipalidad remarcaron que las personas que manipulen alimentos deberán contar obligatoriamente con el carnet de manipulación segura de alimentos. Ese certificado acredita la capacitación en higiene y seguridad alimentaria, un documento necesario para las tareas de elaboración, almacenamiento, transporte, distribución o venta de productos comestibles.

Para consultas o mayor información, los interesados podrán comunicarse con la Jefatura de Calidad Alimentaria al teléfono 299-5470096 o enviar un correo electrónico a [email protected].