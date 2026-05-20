Advierten que hay multas millonarias por mojar veredas y calles

Por las madrugadas con temperaturas bajo cero, el Municipio recordó que está prohibido arrojar agua a la vereda y la calle por el riesgo de provocar hielo.

El Municipio de Cipolletti recordó a los vecinos que arrojar agua, líquidos o fluidos a la vía pública está prohibido y hay fiscalización permanente. La advertencia se da ante las primeras madrugadas con temperaturas bajo cero y el riesgo de provocar hielo sobre veredas o la calle. Las multas pueden ser millonarias.

Durante el invierno, arrojar agua sobre veredas se torna peligroso para la seguridad de los transeúntes, ya que puede congelarse debido a las temperaturas bajo cero que ya afectan a la región en estos últimos días. El congelamiento de los líquidos genera superficies resbaladizas en las zonas de circulación peatonal, multiplicando las posibilidades de accidentes y caídas de los ciudadanos.

A través del Juzgado de Faltas local se resaltó que el marco legal que rige estas penalizaciones está determinado por el Artículo 67 del Código de Faltas . El castigo se fija en unidades de Sanción Administrativa Municipal (SAM) , que actualmente se encuentra fijado en $1400 . El valor se actualiza en forma periódica ya debe equipararse al valor de un litro de nafta súper en la estación de servicios del ACA.

La normativa vigente discrimina las multas y penalizaciones accesorias de acuerdo con el origen y la actividad del inmueble infractor, estructurándose textualmente de la siguiente manera:

"El arrojo de aguas, líquidos o fluidos a la vía pública, se reprimirá:

Cuando provienen de viviendas , con multa de 50 a 2.500 SAM .

Cuando provienen de comercios o locales en que se realizan actividades asimilables a las comerciales, con multa de 80 a 3.500 SAM y/o clausura hasta 180 días o sin término y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva.

Cuando proviene de industrias o inmuebles en que se realicen actividades agrícolas, industriales o asimilables a éstas y de obras en construcción Privadas o Públicas, con multa de 400 a 5.500 SAM y/o clausura hasta 180 días o sin término y/o inhabilitación hasta 180 días o definitiva".

El hielo sobre el asfalto hizo muy dificultoso el manejo sobre la calle Mengelle.

En términos monetarios calculados según el valor actual de la unidad de falta ($1400), las multas para los inmuebles residenciales varían entre los $70.000 y los $3.500.000. Para el sector comercial, los montos parten desde los $112.000 y se elevan hasta un techo de $4.900.000, mientras que en el sector industrial, agropecuario o de obras en construcción, las penalizaciones económicas inician en $560.000 y pueden alcanzar un máximo de $7.700.000, además de las eventuales clausuras o inhabilitaciones especificadas en la ordenanza.

En sintonía con las medidas de prevención invernal, desde el Departamento de Medioambiente se destacó la importancia de hacer un uso responsable del agua, cuidando el recurso y evitando su derroche. Las autoridades ambientales remarcaron que el cuidado del entorno público y de los recursos hídricos es un compromiso colectivo, por lo cual se recomienda expresamente no utilizar agua para lavar vehículos ni veredas, sobre todo durante el invierno.

Canales habilitados para denuncias vecinales

Para colaborar con el ordenamiento y denunciar situaciones de arrojo indebido de agua, líquidos o fluidos a la vía pública, los vecinos disponen de vías de comunicación institucionales de acceso gratuito. Es posible comunicarse telefónicamente con la Central de Atención al Ciudadano al 147. Los inspectores verificarán las denuncias y cuando haya evidencia se dispondrán las multas correspondientes.

Asimismo, la comuna mantiene habilitada la opción de canalizar los reportes de manera digital a través del Chatbot de la página web oficial de la Municipalidad de Cipolletti, plataforma tecnológica mediante la cual se brinda asistencia virtual y seguimiento a los reclamos de la comunidad.