ESRN 161: a ocho meses de la promesa, la obra sigue sin terminar

Pasaron cerca de ocho meses desde aquella visita clave de la ministra de Educación de Río Negro, Patricia Campos , a Cipolletti , en la que recorrió junto a la comunidad educativa el edificio en construcción de la ESRN 161 y aseguró que la obra finalmente se concretaría. Sin embargo, el tiempo pasó, el calendario escolar avanzó y la situación de los estudiantes continúa siendo prácticamente la misma: cursan en un espacio reducido, improvisado y que dista de las condiciones necesarias para el dictado de clases.

La presencia de la ministra en la ciudad no fue casual. Se dio en medio de un fuerte reclamo impulsado por padres, madres y estudiantes que, ante la falta de respuestas, decidieron visibilizar públicamente la problemática. En ese contexto, Campos llevó tranquilidad y afirmó que el edificio —que había quedado paralizado con un 70% de avance— sería reactivado .

La obra había quedado detenida principalmente por la falta de financiamiento naciona l, una situación que afectó a múltiples proyectos educativos en la provincia. A pesar de ello, desde el Gobierno provincial no hubo definiciones inmediatas sobre cómo se resolvería la continuidad del establecimiento, lo que prolongó la incertidumbre.

Mientras tanto, el ciclo lectivo comenzó con una solución transitoria: los alumnos de primer año iniciaron las clases en el Centro Integrador Comunitario (CIC), un espacio cedido por el Municipio. Aunque permitió garantizar el inicio de las actividades, desde un primer momento se advirtió que no se trataba de un lugar adecuado para el funcionamiento de una escuela secundaria.

ECP ESCUELA ESRN 161 (1) LM Cipolletti recorrió las inmediaciones y constató que se están efectuando trabajos dentro del establecimiento. Estefania Petrella

Un espacio colapsado y sin condiciones adecuadas

Hoy, la situación no solo se mantiene, sino que se agravó. Los estudiantes ya transitan su segundo año en el mismo edificio, al que se sumaron los nuevos ingresantes de primer año. Esto generó una sobrecarga en la infraestructura disponible, que no fue diseñada para albergar la cantidad actual de alumnos.

Si bien la organización en turnos —mañana y tarde— permitió cierta distribución, desde la comunidad educativa remarcan que las condiciones no son equivalentes a las de una institución propia. Las limitaciones en el espacio, la falta de recursos y las dificultades para el desarrollo normal de las clases forman parte de la cotidianeidad.

ECP ESCUELA ESRN 161 (6) La reactivación de la obra se anunció hace 8 meses con una inversión de $1.400 millones. Estefania Petrella

La obra avanza, pero sin certezas

En este contexto, LM Cipolletti pudo constatar que actualmente se están realizando trabajos en el edificio del Distrito Vecinal. La obra contempla siete aulas comunes, un aula taller, un taller polivalente, un centro de recursos, gabinete, sala de docentes, dirección, sanitarios, oficinas, depósito y cocina y tiene una inversión de $1.400 millones.

El año pasado, fuentes del Consejo Escolar habían asegurado que la finalización estaba prevista para mayo. Sin embargo, ese plazo no se cumplió y todavía no hay una fecha concreta de inauguración.

De acuerdo a fuentes consultadas, los trabajos continúan, aunque con un ritmo menor al esperado. “No va al ritmo ideal, pero ahora la están acelerando”, señalaron. En esa línea, también indicaron que los pagos a la empresa constructora se estarían realizando en tiempo y forma, lo que permitiría sostener la continuidad de la obra.

ECP ESCUELA ESRN 161 (3) Las familias comenzaron a organizarse nuevamente ante la falta de información concreta sobre el estado actual de la obra. Estefania Petrella

Padres organizados y en estado de alerta

Frente a la falta de definiciones oficiales, las familias volvieron a organizarse para exigir información clara sobre los plazos de finalización. La preocupación no solo pasa por el presente, sino también por la planificación a futuro de los estudiantes.

El reclamo mantiene el mismo eje que meses atrás: la necesidad de condiciones dignas para el aprendizaje y certezas sobre el edificio propio. La experiencia previa demostró que la visibilización fue clave para obtener respuestas, por lo que no descartan profundizar las acciones si la situación no se resuelve en el corto plazo.

En paralelo, este medio intentó comunicarse con el Ministerio de Educación de Río Negro para obtener precisiones sobre el estado actual de la obra y una posible fecha de finalización, pero hasta el momento no hubo respuestas.