Solución por un año para los estudiantes de la escuela 161

La única alternativa ofrecida por el Ministerio de Educación fue ubicarlos en una escuela primaria en horario vespertino, compartiendo el establecimiento con niños más pequeños. Esta propuesta generó preocupación entre los padres debido a la incompatibilidad de horarios y la falta de seguridad para sus hijos.

Padres con Intendente Cipolletti.png El Intendente y la Consejera Escolar recibieron a los padres de la Escuela 161 en la Municipalidad. Gentileza

David, uno de los padres afectados, había expresado su descontento: "Desde diciembre hicimos las planillas para que tengan un lugar en una escuela secundaria. Nos asesoraron mal desde el inicio, nos dijeron que deberíamos poner ocho opciones para que nuestros hijos vayan a la escuela y, cuando empezaron los sorteos, se quedaron sin banco". Inicialmente, eran 120 chicos en esta situación; de ellos, 60 lograron ser reubicados en la ESRN 120, pero los restantes fueron asignados a la escuela 161, un establecimiento cuya construcción aún no ha finalizado.

"No está el espacio físico. Si ingresan a la página del Gobierno, van a ver que la escuela no existe, no está el edificio", añadió David.

Frente a este panorama, la solución propuesta por el Ministerio de Educación fue trasladar a los alumnos a la escuela primaria Nº 293 en horario vespertino, de 16:30 a 21:30.

Sin embargo, esta opción fue rechazada por los padres debido a que interfiere con las actividades extracurriculares de los estudiantes y generaba preocupaciones adicionales relacionadas con la seguridad en horarios nocturnos.

La solución, por un año

Ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de las autoridades provinciales, los padres solicitaron una audiencia con el Intendente, quien los recibió junto a la Consejera Escolar. Durante la reunión, se acordó utilizar las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC) perteneciente a la Municipalidad durante el ciclo lectivo 2025, permitiendo que los estudiantes asistan a clases en horario diurno hasta que se finalicen las obras de la escuela 161.

David manifestó su agradecimiento por la pronta respuesta municipal: "Tuvimos reunión con el intendente y de muy buena fe nos atendió y ayudó sobremanera a solucionar el inconveniente de nuestros hijos sin banco".

Además, destacó la importancia de contar con un espacio adecuado: "Nos facilitaron las instalaciones del CIC para que los niños puedan ir en horario diurno a la escuela hasta tanto se finalice la obra de la escuela 161".

El acuerdo firmado entre las partes establece que los padres se comprometen a confirmar la inscripción de sus hijos ante el consejo escolar, asegurando así la correcta asignación de vacantes y la continuidad educativa de los estudiantes.

Acuerdo entre padres e Intendente.jpeg Se acordó mediante firma de las partes, el uso del CIC de la Municipalidad durante el 2025 para los estudiantes de la escuela 161. Gentileza

Este conflicto puso de manifiesto las deficiencias en la planificación y ejecución de obras de infraestructura educativa en la región. La escuela 161, cuya construcción aún no ha sido completada, es un ejemplo de cómo la falta de previsión puede afectar directamente a la comunidad educativa. La situación se agrava cuando las soluciones propuestas no consideran las necesidades y realidades de los estudiantes y sus familias, como ocurrió con la propuesta de clases en horario vespertino.